Зырянов оценил выступления Соболева за "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Зырянова, в клубе довольны выступлениями Соболева и рады, что он начал забивать.

- Не могу сказать причину результативности. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны, - приводит слова Зырянова ТАСС.

В сезоне-2025/26 Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 38 матчах во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России - петербуржцы завоевали седьмой титул за последние восемь лет, обогнав в турнирной таблице "Краснодар" на два очка.

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