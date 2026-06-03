Зырянов оценил выступления Соболева за "Зенит"

- Не могу сказать причину результативности. Но мы только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы. Мы довольны, - приводит слова Зырянова ТАСС.
В сезоне-2025/26 Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 38 матчах во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России - петербуржцы завоевали седьмой титул за последние восемь лет, обогнав в турнирной таблице "Краснодар" на два очка.