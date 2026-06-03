Зырянов ответил, будет ли "Зенит" искать конкурента Соболеву

- Логично, учитывая, что у нас всего один нападающий.
Естественно, мы будем искать усиление на эту позицию, - приводит слова Зырянова "Советский спорт".
В сезоне-2025/26 Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 38 матчах во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России - петербуржцы завоевали седьмой титул за последние восемь лет, обогнав в турнирной таблице "Краснодар" на два очка.
В зимнее трансферное окно петербуржцы также арендовали форварда Джона Дурана у саудовского "Аль-Насра" без права выкупа. Колумбиец провел за сине-бело-голубых девять матчей и забил два мяча (оба - с пенальти).