Зырянов ответил, будет ли "Зенит" искать конкурента Соболеву

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов ответил на вопрос о возможном приобретении форварда.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Зырянова, "Зенит" будет искать игрока на позицию форварда.

- Логично, учитывая, что у нас всего один нападающий.
Естественно, мы будем искать усиление на эту позицию, - приводит слова Зырянова "Советский спорт".

В сезоне-2025/26 Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 38 матчах во всех турнирах и отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России - петербуржцы завоевали седьмой титул за последние восемь лет, обогнав в турнирной таблице "Краснодар" на два очка.

В зимнее трансферное окно петербуржцы также арендовали форварда Джона Дурана у саудовского "Аль-Насра" без права выкупа. Колумбиец провел за сине-бело-голубых девять матчей и забил два мяча (оба - с пенальти).

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