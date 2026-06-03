Тедеев - о словах Дзюбы: было очевидно - трансферная кампания провалена

- Артем прекрасно понимает уровень РПЛ. И поиграл не только в топ-клубах, но и в "Томи", "Арсенале", "Ростове". Увидев происходящее в "Акроне", как лидер и капитан он высказал свое мнение.
Потому что эмоции уже зашкаливали. Кто-то другой, возможно, не смог бы этого сделать. Но было очевидно: трансферная кампания провалена. Все это понимали! - приводит слова Тедеева "СЭ".
Напомним, что после матча с ЦСКА в 6 туре РПЛ сезона-2025/26 форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба выступил с критикой в адрес селекционного отдела тольяттинцев.
По итогам сезона-2025/26 волжане заняли 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 30 турах. В стыковых матчах тольяттинскому клубу удалось одержать победу над волгоградским "Ротором" в двухматчевом противостоянии с общим счетом 2:1. Заурбек Тедеев покинул клуб после поражения от "Крыльев Советов" в 30 туре РПЛ со счетом 1:4.