Шаронов рассказал о планах после ухода из "Динамо"

Роман Шаронов рассказал о планах на будущее после ухода из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шаронова, у него с Гусевым есть договоренности - он готов быть как главным тренером, так и помощником.

- У нас с Роланом Александровичем имеются джентльменские договорённости.

Если в целом, то я готов продолжать работать как главным тренером, так и помощником, но важно, какой функционал будет у меня в тренировочном процессе, - цитирует Шаронова "Чемпионат".

Сегодня, 3 июня, московское "Динамо" объявило об уходе пяти специалистов из тренерского штаба, в их числе - Роман Шаронов и Юрий Жирков, которые присоединились к тренерскому штабу Ролана Гусева зимой текущего года.

Напомним, что по окончании сезона бело-голубые объявили об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера - его заменил Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и серебряным призером Кубка страны.

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