Шаронов рассказал о планах после ухода из "Динамо"

- У нас с Роланом Александровичем имеются джентльменские договорённости.
Если в целом, то я готов продолжать работать как главным тренером, так и помощником, но важно, какой функционал будет у меня в тренировочном процессе, - цитирует Шаронова "Чемпионат".
Сегодня, 3 июня, московское "Динамо" объявило об уходе пяти специалистов из тренерского штаба, в их числе - Роман Шаронов и Юрий Жирков, которые присоединились к тренерскому штабу Ролана Гусева зимой текущего года.
Напомним, что по окончании сезона бело-голубые объявили об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера - его заменил Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и серебряным призером Кубка страны.