Тренер "Кубани" Ещенко: игроки вправе бойкотировать матч, им не выплачивается зарплата

"Игроки вправе это писать и вправе бойкотировать, так как им не выплачивается зарплата в течение трех месяцев. Другое дело, если они будут бойкотировать, нас просто снимут (с чемпионата), снимут профессиональный статус… Деньги тогда им будет тяжелее выбивать", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты клуба грозят не выйти на следующий матч из-за долгов по зарплате.
На данный момент краснодарская "Кубань" занимает десятое место в турнирной таблице Группы Серебро Второй лиги А, набрав 15 очков в 15 матчах. Следующий матч подопечных Андрея Ещенко должен состояться 6 июня против "Тюмени".