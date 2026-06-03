Тренер "Кубани" Ещенко: игроки вправе бойкотировать матч, им не выплачивается зарплата

Главный тренер "Кубани" Андрей Ещенко высказался о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Кубань"
Российский специалист заявил, что игроки клуба не получают зарплату в течение трех месяцев.

"Игроки вправе это писать и вправе бойкотировать, так как им не выплачивается зарплата в течение трех месяцев. Другое дело, если они будут бойкотировать, нас просто снимут (с чемпионата), снимут профессиональный статус… Деньги тогда им будет тяжелее выбивать", - сказал Ещенко "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты клуба грозят не выйти на следующий матч из-за долгов по зарплате.

На данный момент краснодарская "Кубань" занимает десятое место в турнирной таблице Группы Серебро Второй лиги А, набрав 15 очков в 15 матчах. Следующий матч подопечных Андрея Ещенко должен состояться 6 июня против "Тюмени".

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