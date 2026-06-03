Тюкавин прокомментировал информацию об интересе "Зенита"

"Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с "Динамо". Сам я не приду и не скажу, что ухожу.Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут", - сказал Тюкавин "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере игрока.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.