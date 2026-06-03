По информации "Чемпионата", "Аль-Ахли" готов предложить "Краснодару" не менее 25 миллионов евро за трансфер Эдуарда Сперцяна. Клубы еще не вступали в переговоры, сам футболист еще не принял окончательное решение по своему будущему.
25-летний игрок выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение со Сперцяном рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
"Аль-Ахли" готов заплатить 25 миллионов евро за Сперцяна - "Чемпионат"
Клуб из Саудовской Аравии заинтересован в трансфере игрока.
Фото: ФК "Краснодар"