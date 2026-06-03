Зырянов: за оценку судейства мне не платят

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о судействе в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
"Я скажу так: мне не платят за оценку судейства. Есть люди, которые оценят и все расскажут, как надо.

Есть ли вопросы к судейству? Вы знаете, всегда есть вопросы к судейству у всех. Как бы не судили, все равно будут вопросы, начиная с болельщиков и заканчивая футболистами, спортсменами. Вопросы будут всегда. Но оценивать я не буду", - сказал Зырянов.

"Зенит" финишировал на первом месте по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда из Санкт-Петербурга на два очка опередила в турнирной таблице "Краснодар" и завоевала золотые медали чемпоината, вернув титул чемпиона спустя один год. Сине-бело-голубые выиграли 7 чемпионатов России за последние 8 лет.

Сезон 2026/2027 стартует 18 июля матчем за Суперкубок страны, в котором "Зенит" встретится с победителем Кубка московсим "Спартаком".

Источник: ТАСС

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