"Верим и будем стараться". Тюкавин рассказал о задачах "Динамо" на новый сезон

Понятно, задача у нас будет – тройка и трофей. Это максимальная тяжелая задача. Но мы все верим и будем стараться", – сказал Тюкавин.
По итогам минувшего сезона московское "Динамо" финишировало на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили по пенальти "Краснодару" (0:0, 0:0, 5:5 - по пен.).
Напомним, 22 мая "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым, который воглавлял команду с ноября прошлого года. Новый сезон москвичи начнут под руководством нового главного тренера - Сандро Шварца.
Источник: "РБ Спорт"