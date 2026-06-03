"Верим и будем стараться". Тюкавин рассказал о задачах "Динамо" на новый сезон

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин назвал задачи команды в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Надежды есть. Мы будем стараться. Но вы же понимаете, что с такими клубами, как "Зенит" и "Краснодар", бороться тяжело. Думаю, что сейчас и "Спартак" подтянется.

Понятно, задача у нас будет – тройка и трофей. Это максимальная тяжелая задача. Но мы все верим и будем стараться", – сказал Тюкавин.

По итогам минувшего сезона московское "Динамо" финишировало на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили по пенальти "Краснодару" (0:0, 0:0, 5:5 - по пен.).

Напомним, 22 мая "Динамо" объявило о завершении сотрудничества с Роланом Гусевым, который воглавлял команду с ноября прошлого года. Новый сезон москвичи начнут под руководством нового главного тренера - Сандро Шварца.

Источник: "РБ Спорт"

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