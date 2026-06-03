"Задача - вернуться в РПЛ". В "Сочи" определились с будущим Осинькина

Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал будущее главного тренера команды Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Сочи"
"Осинькин остается в клубе, работает очень здорово с молодежью. Он это показал в "Чертаново", "Крыльях Советов".

В конце этого сезона у него получилось создать команду. Арендованные футболисты уходят, но он собирает команду. Задача на следующий сезон – выйти в РПЛ", – сказал Ротенберг.

Игорь Осинькин возглавил "Сочи" в сентябре прошлого года, сменив на посту главного тренера испанского специалиста Роберта Морено. Под его руководством команда провела 26 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одеражала 6 побед, трижды сыграла вничью и потрепела 17 поражений. По итогам сезона сочинцы финишировали на последнем 16-м месте в турнирной таблице и вылетели из РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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