Ван дер Варт намекнул на допинг в сборной России на Евро-2008

Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился воспоминаниями о поражении от России в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года.

Фото: Getty Images





- В Базеле стояла 40-градусная жара, и мы были полностью измотаны. Началось дополнительное время, а они выглядели так, будто только вышли на поле. Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России...



Думали, что сможем их дожать. Но Аршавин снова начал бегать так, словно матч только начался, - приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.

Встреча состоялась 21 июня 2008 года в Базеле и завершилась победой российской команды со счётом 3:1 после дополнительного времени. На гол Руда ван Нистелроя Голландец усомнился в том, что россияне сохраняли такую физическую готовность исключительно за счёт игровых качеств.- В Базеле стояла 40-градусная жара, и мы были полностью измотаны. Началось дополнительное время, а они выглядели так, будто только вышли на поле. Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России...Встреча состоялась 21 июня 2008 года в Базеле и завершилась победой российской команды со счётом 3:1 после дополнительного времени. На гол Руда ван Нистелроя сборная России ответила точными ударами Романа Павлюченко, Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина. На том турнире команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали Евро-2008.