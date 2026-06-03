Булыкин объяснил, почему Сперцяну стоит рассмотреть предложение "Аль-Ахли"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
Экс-футболист считает, что игроку не стоит отказываться от такого варианта, если летом ему не поступит подходящее предложение от европейских клубов.

- Если нет хорошего предложения из Европы, то, конечно, стоит ехать туда, потому что там можно заработать за год столько, сколько в Европе за четыре. Не стоит отказываться от такого варианта. Деньги очень большие. Тем более там уже играют топ-звёзды, так что вариант вполне можно рассматривать, - цитирует Булыкина "Советский спорт".

По информации СМИ, за трансфер Сперцяна саудовский клуб готов предложить "Краснодару" как минимум 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник стал одним из ключевых игроков команды: за 42 матча во всех турнирах он набрал 32 результативных действия, забив 14 мячей и отдав партнёрам 18 голевых передач.

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