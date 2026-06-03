Булыкин объяснил, почему Сперцяну стоит рассмотреть предложение "Аль-Ахли"

Фото: ФК "Краснодар"

- Если нет хорошего предложения из Европы, то, конечно, стоит ехать туда, потому что там можно заработать за год столько, сколько в Европе за четыре. Не стоит отказываться от такого варианта. Деньги очень большие. Тем более там уже играют топ-звёзды, так что вариант вполне можно рассматривать, - цитирует Булыкина "Советский спорт"

Экс-футболист считает, что игроку не стоит отказываться от такого варианта, если летом ему не поступит подходящее предложение от европейских клубов.По информации СМИ, за трансфер Сперцяна саудовский клуб готов предложить "Краснодару" как минимум 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник стал одним из ключевых игроков команды: за 42 матча во всех турнирах он набрал 32 результативных действия, забив 14 мячей и отдав партнёрам 18 голевых передач.