Булыкин объяснил, почему Сперцяну стоит рассмотреть предложение "Аль-Ахли"

- Если нет хорошего предложения из Европы, то, конечно, стоит ехать туда, потому что там можно заработать за год столько, сколько в Европе за четыре. Не стоит отказываться от такого варианта. Деньги очень большие. Тем более там уже играют топ-звёзды, так что вариант вполне можно рассматривать, - цитирует Булыкина "Советский спорт".
По информации СМИ, за трансфер Сперцяна саудовский клуб готов предложить "Краснодару" как минимум 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник стал одним из ключевых игроков команды: за 42 матча во всех турнирах он набрал 32 результативных действия, забив 14 мячей и отдав партнёрам 18 голевых передач.