Как сообщает TEAMtalk, за ситуацией вокруг 20-летнего футболиста следили "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити".
По данным источника, представители английских команд рассматривали различные варианты оформления трансфера, однако ограничения на переходы игроков из российских клубов не позволили продвинуть переговоры дальше.
В результате более выгодные позиции в борьбе за Батракова получил "ПСЖ". Ранее СМИ сообщали, что французский гранд может оформить переход российского хавбека уже в ближайшее время.
Названы три топ-клуба АПЛ, которые хотели подписать Батракова
Игрок "Локомотива" Алексей Батраков оказался в сфере интересов сразу нескольких ведущих клубов Англии.
Фото: ФК "Локомотив"