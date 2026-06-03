Названы три топ-клуба АПЛ, которые хотели подписать Батракова

Игрок " Локомотива " Алексей Батраков оказался в сфере интересов сразу нескольких ведущих клубов Англии.

Фото: ФК "Локомотив"

Как сообщает TEAMtalk, за ситуацией вокруг 20-летнего футболиста следили "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити".



По данным источника, представители английских команд рассматривали различные варианты оформления трансфера, однако ограничения на переходы игроков из российских клубов не позволили продвинуть переговоры дальше.



В результате более выгодные позиции в борьбе за Батракова получил "ПСЖ". Ранее СМИ сообщали, что французский гранд может оформить переход российского хавбека уже в ближайшее время.

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ПСЖ