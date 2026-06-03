Как сообщает Metaratings.ru, переговоры о новом соглашении с аргентинским полузащитником вышли на завершающую стадию, а сторонам осталось урегулировать лишь последние детали.
При этом информация о возможной аренде игрока в "Индепендьенте" не подтвердилась. По данным источника, сам футболист заинтересован в том, чтобы и дальше выступать за красно-белых.
В сезоне-2025/26 футболист отметился 17 результативными действиями в 37 встречах за московскую команду - восемь раз поразил ворота соперников и ещё девять раз ассистировал партнёрам.
Барко определился со своим будущим в "Спартаке" - источник
"Спартак" рассчитывает сохранить Эсекьеля Барко в составе на длительный срок.
Фото: ФК "Спартак"