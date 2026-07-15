Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
0 - 0 0 0
Аргентина1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Воспитанник "Реала" и "Манчестер Сити" стал игроком "Родины"

Испанский полузащитник Икер Позо официально стал игроком "Родины".
Фото: ФК "Родина"
Московский клуб сообщил о подписании контракта с 25-летним футболистом, ранее выступавшим за хорватскую "Горицу". Соглашение с новичком рассчитано до лета 2029 года.

Позо является воспитанником академий "Реала" и "Манчестер Сити". За молодёжную команду английского клуба хавбек провёл 43 матча, а затем продолжил карьеру в Хорватии. В прошлом сезоне в составе "Горицы" испанец принял участие в 32 встречах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится