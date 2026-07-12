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МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
16:30
РоторНе начат
Шинник
17:00
СочиНе начат
Спартак Кострома
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
Црвена ЗвездаНе начат

Англия - Аргентина. 15 июля 2026 22:00

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 Чемпионат мира-2026

1/2 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Англия - Аргентина?


	



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