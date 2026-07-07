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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 2 1 2
Бельгия2 тайм
Аргентина
19:00
ЕгипетНе начат
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЫспартаспорНе начат
Динамо Мх
14:00
ХимнасияНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Факел
19:00
РостовНе начат

Ростов - Факел. 15 июля 2026 19:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Ростов Факел Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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