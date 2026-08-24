"Краснодар" отказался от подписания вингера "Фламенго" Эвертона Соареса и переключился на другого игрока. По информации журналиста Жулиано Мачадо, российский клуб заинтересован в 27-летнем нападающем "Интернасьоналя" Хоане Карбонеро. В ближайшие дни по нему может быть сделано официальное предложение.
В текущем сезоне Карбонеро принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 6 млн евро.
Ранее "быки" могли подписать Сеареса, но президент краснодарского клуба Сергей Галицкий в последний момент остановил сделку.
После срыва трансфера Соареса "Краснодар" переключился на другого вингера - СМИ
Колумбийский футболист "Интернасьоналя" может оказаться в чемпионате России.
Фото: Getty Images