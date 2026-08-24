По информации источника, "Рубин" может подписать крайнего нападающего "Крыльев Советов" Ивана Олейникова. Сообщается, что казанский клуб ведет переговоры о трансфере 28-летнего игрока.
Ранее стало известно, что в услугах Олейникова заинтересован московский "Локомотив".
Олейников выступает за "Крылья" с 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2027-го. В этом сезоне вингер провел за самарцев 7 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 1 забитым голом.
Источник: журналист Иван Карпов
"Рубин" может перехватить игрока, которым интересуется "Локомотив" - источник
Казанский клуб вступил в переговоры.
Фото: ФК "Крылья Советов"