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"Бавария" забила 8 голов в ворота "Гамбурга"

"Бавария" разгромила "Гамбург" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

22 тур

"Бавария" - "Гамбург" 8:0

Гол: Видаль, 18, Левандовски, 27 (пен.), 44, 56, Алаба, 58, Коман, 66, 70, Роббен, 89

"Бавария": Нойер, Лам (Рафинья, 69), Алаба, Хуммельс, Видаль, Мартинес, Роббен, Алькантара (Коман, 61), Коста, Левандовски (Саншеш, 59), Мюллер

"Гамбург": Адлер, Сакаи, Дуглас, Юнг, Джуру, Маврай, Мюллер (Хант, 61), Соуза, Грегорич (Экдаль, 61), Холтби, Костич (Вальдшмидт, 75)

Предупреждения: Дуглас, 43

"Байер" - "Майнц" 0:2

Гол: Белл, 4, Эцтунали, 12

"Байер": Лено, Едвай, Драгович (Кисслинг, 54), Топрак, Хенрихс, Бендер (Юрченко, 79), Беллараби, Кампль, Хавец (Брандт, 67), Эрнандес, Фолланд

"Майнц": Лоссль, Донати, Бюссманн, Белл, Рамальо, Латца, Эцтунали, Фрай, Кордоба (Гбамин, 90+2), Муто (Самперио, 89), де Бласис

Предупреждения: Бендер, 9, Муто, 74, Латца, 83, Гбамин, 90+4

"Дармштадт 98" - "Аугсбург" 1:2

Голы: Хеллер, 47, Верхаг, 55, Бобадилья, 85

"Дармштадт 98": Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Сулу, Гондорф, Алтынтоп, Хеллер, Сэм (Бойд, 46), Розенталь (Сириджу, 35), Колак (Шипплок, 76)

"Аугсбург": Хиц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Моравек (Ляйтнер, 77), Качар, Чол (Фрамбергер, 90+3), Кор, Алтынтоп, Бобадилья (Шмидт, 89), Вон

Предупреждения: Хеллер, 88
Теги: Бавария Гамбург Байер Майнц Дармштадт Аугсбург
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