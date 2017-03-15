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"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
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Юлиан Брандт может продолжить карьеру в "Баварии"
Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт может перейти в мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.
Клубы уже вступили в переговоры по трансферу игрока. Отметим, что сумма отступных большой вряд ли будет, потому что в контракте футболиста прописано 12,5 миллионов евро в качестве выкупной цены, правда, она может быть активирована лишь в 2018 году.
Клубы уже вступили в переговоры по трансферу игрока. Отметим, что сумма отступных большой вряд ли будет, потому что в контракте футболиста прописано 12,5 миллионов евро в качестве выкупной цены, правда, она может быть активирована лишь в 2018 году.
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