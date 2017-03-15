Юлиан Брандт может продолжить карьеру в "Баварии"

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт может перейти в мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.



Клубы уже вступили в переговоры по трансферу игрока. Отметим, что сумма отступных большой вряд ли будет, потому что в контракте футболиста прописано 12,5 миллионов евро в качестве выкупной цены, правда, она может быть активирована лишь в 2018 году.