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Юлиан Брандт может продолжить карьеру в "Баварии"

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт может перейти в мюнхенскую "Баварию", сообщает Bild.

Клубы уже вступили в переговоры по трансферу игрока. Отметим, что сумма отступных большой вряд ли будет, потому что в контракте футболиста прописано 12,5 миллионов евро в качестве выкупной цены, правда, она может быть активирована лишь в 2018 году.
Теги: Байер Бавария
Сегодня, 18:21
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