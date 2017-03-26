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"СКА-Хабаровск" с минимальным счетом проиграл "Тюмени"

ФНЛ

28 тур

"СКА-Хабаровск" - "Тюмень" 1:0

Гол: Астафьев, 10

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Иванов (Купчин, 46), Друзин, Дедечко, Калинский, Астафьев, Черевко, Никифоров (Рылов, 64), Лескано (Дьяченко, 90), Казанков (Киреев, 68)

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шабаев (Маслов, 46), Теленков (Кленкин, 51), Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Павленко (Лешонок, 51), Чуканов, Мамтов

Предупреждения: Чуканов, 24, Черевко, 50, Лескано, 80
Теги: СКА-Хабаровск Тюмень
Сегодня, 10:21
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№4 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 11:14) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Катя Хорова,
ты чё---вирусные программы рекламируешь? пройти по ссылке и подхватить вирус? молоток--соседка так у меня нарвалася---успели карты в сбербанке заблокировать,а то так деньги потеряли бы
Регистрация: 15.04.2009
№3 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:09) #
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online

По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 10:31) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Гол: Астафьев, 10===========наверно выиграли
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Проиграл или выиграл???
Регистрация: 8.09.2008
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