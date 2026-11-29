Хавбек гостей Константин Кертанов открыл счет на 14-й минуте игры. Точку в матче поставил форвард Рамазан Гаджимурадов, забивший с пенальти на 50-й минуте.
Таким образом челябинская команда одержала пятую подряд победу в чемпионате и сместила костромской "Спартак" с 6-го места.
Первая лига
20 тур
Голы: Кертанов, 14, Гаджимурадов, 50 (пен).
"Спартак" Кострома: Шамов, Жилмостных, Н. Тарасов, Каптилович (А. Тарасов, 46), Червяков (Бугриёв, 67), Маляров, Демченко, Чурсин, Камилов, Караев, Калмыков.
"Челябинск": Ломаев, Кочиев, Лысцов, Гатин, Бердников, Кертанов, Борисов, Левин, Мирошниченко (Урванцев, 61), Гаджимурадов, Качорри.
Предупреждения: Камилов, 53, Качорри, 56, Кертанов, 61, А. Тарасов, 66, Н. Тарасов, 69.
"Челябинск" одержал пятую победу подряд, переиграв в гостях "Спартак" из Костромы
Костромской "Спартак" проиграл на своем поле "Челябинску" в 20-м туре Первой лиги (0:2).
Фото: ФК "Челябинск"