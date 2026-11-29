Гол Эльдарушева помог "Ротору" обыграть "КАМАЗ" и прервать безвыигрышную серию

"Ротор" одолел в большинстве "КАМАЗ" в 20-м туре Первой лиги (1:0).

Фото: ФК "Ротор"

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев отличился на 38-й минуте и принес хозяевам поля победу, ставшую для волгоградцев первой с сентября (2 поражения и 5 ничьих).



Отметим, гости играли в меньшинстве с 13-й минуты.



Первая лига



20 тур



Гол: Эльдарушев, 38.



"Ротор": Чагров, Данилкин, Клещенко, Поярков, Покидышев, Симонян (Горелов, 83), Хитяев (Юдинцев, 75), Манелов (Родионов, 65), Аюпов (Трошечкин, 66), Эльдарушев, Хохлачев (Алиев, 46).



"КАМАЗ": Замерец, Аюкин, Бурко, Суханов, Мануйлов, Акбашев (Воронин, 46), Попов, Защепкин (Богданец, 83), Лайкин (Кокотун, 71), Уридия (Солодухин, 62), Султонов (Семёнов, 62).



Предупреждения: Защепкин, 19, Симонян, 42, Хохлачёв, 43, Поярков, 50, Бурко, 59, Манелов, 59, Попов, 89, Горелов, 90, Родионов, 90+3.



Удаление: Аюкин, 13.

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КАМАЗ