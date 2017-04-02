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Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины

Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 21-го тура Премьер-Лиги с "Рубина" (2:0).

- Об игре:

"Зенит" победил абсолютно заслуженно! Хотя, начало матча у меня вызывало вопросы, сомнения в первые минут 30 в результате были, прогнозировать итоговый счёт было сложно. После того, как питерцы забили два гола, у казанцев не осталось никаких шансов.

Я наблюдаю за Луческу, и у него в каждом матче какие-то изменения в составе (улыбается). У него есть возможность ротировать состав, но, думаю, он и сам сейчас не сможет назвать 11 фамилий, которых он сам считает твёрдыми игроками основы. Идёт постоянная ротация, поиск. Сегодня впервые сыграли Ломбертс и Иванович, и этот шаг полностью себя оправдал, команда достаточно уверенно смотрелась в обороне

- О "Рубине":

Мне не часто удавалось ранее следить за казанцами. На мой взгляд, у них очень хороший состав, есть индивидуально сильные футболисты. Другой вопрос, почему не получаются командные взаимодействия. Наверное, Хави Грасии нужно ещё больше времени.

- О "Казань Арене":

Все задаются вопросом: построили новый, качественный стадион, а на нём не играет единственная команда в городе, где логика?!

- Об игре Андрея Лунёва:

Лично я чувствую себя спокойнее не от игры того или иного голкипера, а от игры центральных защитников. Ломбертс и Иванович сегодня смотрелись очень достойно, до вратаря работа и не доходила, что является заслугой обороны. Сегодняшний матч доказывает: вратарю необязательно всё время выручать, иногда можно просто не привозить (смеётся). Лунёв сегодня ничего не привёз.

- Об игре Ибрагима Цаллагова:

Этот матч ему можно занести в актив. Ибрагим отдал голевую передачу, проделал очень большой объём работы. В "Зените" ему будет легче проявить себя, чем в любом другом клубе России, если ему будут доверять. Видно, что он играет с хорошим настроением, активно подключается к атакам. Конечно, если бы он мог выдавать передачи с левой ноги, как Кришито, вероятно, голевых передач у него бы прибавилось, потому что сегодня у него было штук пять возможностей отдать мяч партнёру, но не всегда это удавалось.

- Об Артёме Дзюбе, который пропустил два матча сборной, но сыграл за клуб:

Кажется ли мне это странным? В футболе вообще много странностей. И в клубном российском футболе, и в целом в российском футболе. Поэтому удивляться не приходится. Жаль, что мы далеко не всегда знаем, почему отсутствуют те или иные футболисты. Иногда это оправдано, но в случае со сборной России это неоправданно. Это наша сборная, и общественность имеет право знать, почему не играет тот или иной футболист. Хотелось бы, чтобы назывались реальные причины, а не традиционные вроде травм.
Теги: Лепехин Зенит Дзюба Рубин
Сегодня, 19:25
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14
(5)
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:06) #
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online

Цитата: Red_Dragon
Я тоже считаю, что игра за сборную-дело сугубо добровольное


Тогда и страну защищать тоже. Вот я, например, не хочу Бздюбу защищать. ))
Регистрация: 6.10.2009
№13 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Колхоз дело добровольное - хочешь вступай, не хочешь - расстреляем"(с)
Регистрация: 6.12.2014
№12 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 20:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vermis_64
Цитата: seryu
Цитата: vermis_64
Цитата: seryu
Всё правильно сказал.
Серьёзная предъява, если Дзю мужик,
должен ответить.


Чего ему отвечать? Игра за сборную - личное дело каждого игрока.

А когда начнётся ЧМ, это тоже личное?


Тоже! Игнаш сказал - не буду играть в сборной. И все уважительно помычали. Ну не хочет Артем в эту сборную! Силком затянете? Все одно - толку не будет.

Я тоже считаю, что игра за сборную-дело сугубо добровольное
Регистрация: 18.03.2017
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 20:00) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что тут не понятного?? шлюхи испокон веков работают только за деньги. а в сборной сейчас не платят. smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
Цитата: vermis_64
Цитата: seryu
Всё правильно сказал.
Серьёзная предъява, если Дзю мужик,
должен ответить.


Чего ему отвечать? Игра за сборную - личное дело каждого игрока.

А когда начнётся ЧМ, это тоже личное?


Тоже! Игнаш сказал - не буду играть в сборной. И все уважительно помычали. Ну не хочет Артем в эту сборную! Силком затянете? Все одно - толку не будет.
Регистрация: 23.08.2016
№9 Написал: seryu Москва (Сегодня, 19:55) #
  • -1
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online

Цитата: vermis_64
Цитата: seryu
Всё правильно сказал.
Серьёзная предъява, если Дзю мужик,
должен ответить.


Чего ему отвечать? Игра за сборную - личное дело каждого игрока.

А когда начнётся ЧМ, это тоже личное?
Регистрация: 17.03.2009
№8 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 19:53) #
  • -1
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online

Цитата: narvaspy
Да потому что бомжам плевать на сборную, лишь бы Спартак догнать. Поэтому и придумывают отмазы типа травм.

Да ты ПОЦ.


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
Всё правильно сказал.
Серьёзная предъява, если Дзю мужик,
должен ответить.


Чего ему отвечать? Игра за сборную - личное дело каждого игрока.
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: seryu Москва (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (3)
online

Всё правильно сказал.
Серьёзная предъява, если Дзю мужик,
должен ответить.
Регистрация: 17.03.2009
№5 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: narvaspy
Да потому что бомжам плевать на сборную, лишь бы Спартак догнать. Поэтому и придумывают отмазы типа травм.

Вас долб...бов не понять!
То слава богу игроков Зенита в сборной нет. То почему Дзюба не играет.
Заговор ептить! Лечись, давай.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
А Бздюба кстати и предыдущий сбор пропустил и надо бы на это обратить внимание Черчесову.

О, да ты ещё и ябеда!
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А Бздюба кстати и предыдущий сбор пропустил и надо бы на это обратить внимание Черчесову.
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 19:34) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да потому что бомжам плевать на сборную, лишь бы Спартак догнать. Поэтому и придумывают отмазы типа травм.
Регистрация: 14.03.2009
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (7)
online

патамушта жыдамасоны


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
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