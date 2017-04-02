Константин Лепехин: почему Дзюба играет за "Зенит", а за сборную - нет? Хочется, чтобы назывались реальные причины

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 21-го тура Премьер-Лиги с "Рубина" (2:0)."Зенит" победил абсолютно заслуженно! Хотя, начало матча у меня вызывало вопросы, сомнения в первые минут 30 в результате были, прогнозировать итоговый счёт было сложно. После того, как питерцы забили два гола, у казанцев не осталось никаких шансов.Я наблюдаю за Луческу, и у него в каждом матче какие-то изменения в составе (улыбается). У него есть возможность ротировать состав, но, думаю, он и сам сейчас не сможет назвать 11 фамилий, которых он сам считает твёрдыми игроками основы. Идёт постоянная ротация, поиск. Сегодня впервые сыграли Ломбертс и Иванович, и этот шаг полностью себя оправдал, команда достаточно уверенно смотрелась в оборонеМне не часто удавалось ранее следить за казанцами. На мой взгляд, у них очень хороший состав, есть индивидуально сильные футболисты. Другой вопрос, почему не получаются командные взаимодействия. Наверное, Хави Грасии нужно ещё больше времени.Все задаются вопросом: построили новый, качественный стадион, а на нём не играет единственная команда в городе, где логика?!Лично я чувствую себя спокойнее не от игры того или иного голкипера, а от игры центральных защитников. Ломбертс и Иванович сегодня смотрелись очень достойно, до вратаря работа и не доходила, что является заслугой обороны. Сегодняшний матч доказывает: вратарю необязательно всё время выручать, иногда можно просто не привозить (смеётся). Лунёв сегодня ничего не привёз.Этот матч ему можно занести в актив. Ибрагим отдал голевую передачу, проделал очень большой объём работы. В "Зените" ему будет легче проявить себя, чем в любом другом клубе России, если ему будут доверять. Видно, что он играет с хорошим настроением, активно подключается к атакам. Конечно, если бы он мог выдавать передачи с левой ноги, как Кришито, вероятно, голевых передач у него бы прибавилось, потому что сегодня у него было штук пять возможностей отдать мяч партнёру, но не всегда это удавалось.Кажется ли мне это странным? В футболе вообще много странностей. И в клубном российском футболе, и в целом в российском футболе. Поэтому удивляться не приходится. Жаль, что мы далеко не всегда знаем, почему отсутствуют те или иные футболисты. Иногда это оправдано, но в случае со сборной России это неоправданно. Это наша сборная, и общественность имеет право знать, почему не играет тот или иной футболист. Хотелось бы, чтобы назывались реальные причины, а не традиционные вроде травм.