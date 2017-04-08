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"Сочи": пока разговоров о передаче стадиона "Фишт" клубу нет

Спортивный директор "Сочи" Максим Деменко рассказал, почему домашний матч второго дивизиона с "Ротором" 23 апреля команда проведет на стадионе "Фишт".

"Нам дали официальное разрешение через РФС провести тестовый матч на стадионе "Фишт" с "Ротором", а вот по поводу игры со "СКА-Ростов" ясности пока нет.

Задачи клуба, как и прежде - занять максимально высокие места. Стараемся сделать все возможное. На данный момент разговоров о передаче стадиона клубу нет. Все будет обсуждаться, как только мы решим свои задачи", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Сегодня, 09:22
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