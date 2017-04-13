Погребняк и Дьяков отказались расторгнуть контракты с "Динамо"

"Динамо" предприняло попытку досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом Погребняком, но получило отказ, утверждает Life.Сообщается, что 33-летний нападающий предпочел остаться в команде, которая обеспечила себе выход в премьер-лигу, и следующий сезон.Подобная ситуация возникла и с 28-летним защитником Виталием Дьяковым, который не смог закрепиться в основе "Динамо" после возвращения из аренды в "Томи". Ему также было предложено расторгнуть солидный контракт, однако футболист не согласился.