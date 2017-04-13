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Погребняк и Дьяков отказались расторгнуть контракты с "Динамо"

"Динамо" предприняло попытку досрочно расторгнуть контракт со своим самым высокооплачиваемым игроком Павлом Погребняком, но получило отказ, утверждает Life.

Сообщается, что 33-летний нападающий предпочел остаться в команде, которая обеспечила себе выход в премьер-лигу, и следующий сезон.

Подобная ситуация возникла и с 28-летним защитником Виталием Дьяковым, который не смог закрепиться в основе "Динамо" после возвращения из аренды в "Томи". Ему также было предложено расторгнуть солидный контракт, однако футболист не согласился.
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 09:19
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это- российский футбол: можно на контракте просидеть на лавке до пенсии. Амбиции, карьера? Да ну, это не про нас!
Регистрация: 23.11.2009
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