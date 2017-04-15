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"Байер" и "Бавария" не выявили победителя

Матч 29-го тура чемпионата Германии между "Байером" и "Баварией" завершился вничью.

Чемпионат Германии

29 тур

"Байер" - "Бавария" 0:0

"Байер": Лено, Едвай, Венделл, Хилберт, Топрак, Хавец, Баумгартлингер, Кампль, Арангис (Драгович, 62), Брандт (Беллараби, 66), Фолланд

"Бавария": Нойер, Рафинья, Алаба, Бернат, Мартинес (Лам, 72), Видаль, Коста (Роббен, 60), Алькантара, Киммих, Коман (Алонсо, 70), Мюллер

Предупреждения: Арангис, 37, Едвай, 50, 59

Удаления: Едвай, 59
Теги: Байер Бавария
Сегодня, 21:26
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