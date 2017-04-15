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19:11
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
Матч 29-го тура чемпионата Германии между "Байером" и "Баварией" завершился вничью.
Чемпионат Германии
29 тур
"Байер" - "Бавария" 0:0
"Байер": Лено, Едвай, Венделл, Хилберт, Топрак, Хавец, Баумгартлингер, Кампль, Арангис (Драгович, 62), Брандт (Беллараби, 66), Фолланд
"Бавария": Нойер, Рафинья, Алаба, Бернат, Мартинес (Лам, 72), Видаль, Коста (Роббен, 60), Алькантара, Киммих, Коман (Алонсо, 70), Мюллер
Предупреждения: Арангис, 37, Едвай, 50, 59
Удаления: Едвай, 59
Чемпионат Германии
29 тур
"Байер" - "Бавария" 0:0
"Байер": Лено, Едвай, Венделл, Хилберт, Топрак, Хавец, Баумгартлингер, Кампль, Арангис (Драгович, 62), Брандт (Беллараби, 66), Фолланд
"Бавария": Нойер, Рафинья, Алаба, Бернат, Мартинес (Лам, 72), Видаль, Коста (Роббен, 60), Алькантара, Киммих, Коман (Алонсо, 70), Мюллер
Предупреждения: Арангис, 37, Едвай, 50, 59
Удаления: Едвай, 59
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