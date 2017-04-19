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Егор Титов прошел стажировку в "Тосно"
Бывший тренер "Спартака" Егор Титов в рамках подготовки к сессии в Высшей школе тренеров побывал стажировке в "Тосно".
"Все проходило как обычно – смотрел и анализировал. В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Бесчастных. Было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми.
Мог совместить поездку и пройти стажировку у еще одного моего друга – Владислава Радимова в "Зените-2", но нужен был недельный цикл. Всю неделю в "Тосно" я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии готов.
В "Тосно" мне все понравилось. Отталкиваясь от имеющих футболистов, Парфенов построил игру и выстроил логическую цепочку. Это было видно на тренировках и в матче.
В премьер-лиге команда точно не затеряется. Конечно, состав нужно освежать, ведь усиление требуется всегда и в каждую линию. Главный тренер и руководство знают об этом и разберутся в ситуации", – цитирует Титова "Чемпионат".
"Все проходило как обычно – смотрел и анализировал. В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Бесчастных. Было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми.
Мог совместить поездку и пройти стажировку у еще одного моего друга – Владислава Радимова в "Зените-2", но нужен был недельный цикл. Всю неделю в "Тосно" я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии готов.
В "Тосно" мне все понравилось. Отталкиваясь от имеющих футболистов, Парфенов построил игру и выстроил логическую цепочку. Это было видно на тренировках и в матче.
В премьер-лиге команда точно не затеряется. Конечно, состав нужно освежать, ведь усиление требуется всегда и в каждую линию. Главный тренер и руководство знают об этом и разберутся в ситуации", – цитирует Титова "Чемпионат".
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