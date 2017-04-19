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Егор Титов прошел стажировку в "Тосно"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов в рамках подготовки к сессии в Высшей школе тренеров побывал стажировке в "Тосно".

"Все проходило как обычно – смотрел и анализировал. В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Бесчастных. Было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми.

Мог совместить поездку и пройти стажировку у еще одного моего друга – Владислава Радимова в "Зените-2", но нужен был недельный цикл. Всю неделю в "Тосно" я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии готов.

В "Тосно" мне все понравилось. Отталкиваясь от имеющих футболистов, Парфенов построил игру и выстроил логическую цепочку. Это было видно на тренировках и в матче.

В премьер-лиге команда точно не затеряется. Конечно, состав нужно освежать, ведь усиление требуется всегда и в каждую линию. Главный тренер и руководство знают об этом и разберутся в ситуации", – цитирует Титова "Чемпионат".
Теги: Титов Тосно
Сегодня, 15:30
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(2)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52) #
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интересно, Зидан заканчивал ВШТ? ))))))))))))))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
На работу только по блату к знакомым и через полгода на выход.Рыба мороженая.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: olega74 москва (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
плохая карма накрыла Тосно...
Регистрация: 25.04.2009
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