Квинси Промес сообщил о рождении сына

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в третий раз стал отцом. Напомним, накануне красно-белые официально стали чемпионами России."Рад сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Ребенок и мама в отличной форме", - написал Промес в твиттере.