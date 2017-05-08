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Квинси Промес сообщил о рождении сына

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в третий раз стал отцом. Напомним, накануне красно-белые официально стали чемпионами России.

"Рад сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Ребенок и мама в отличной форме", - написал Промес в твиттере.

Теги: Промес
Сегодня, 14:28
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(6)
№29 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья сыну, здоровья жене, благополучия и счастья всей семье, удачи тебе, Квинси, и спасибо за всё! Надеюсь, ты останешься ещё в Спартаке - всё самое лучшее и интересное ещё впереди!
Регистрация: 8.06.2012
№28 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с пополнением в семье Антошу, так держать!!!


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Миша Люберцы
Семья, у него в Голландии и ребёнок родился там...

Жаль. но всё-равно молодец.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не бракодел, пацана родил.
И когда все успевает?
От души!
Здоровья маме, папе и маленькому Квинсику!
Регистрация: 4.04.2008
№25 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Если хочешь ему счастливой судьбы, не вздумай называть его спартак, он должен вырасти в хорошего человека и не пойти по стопам отца.
С пополнением, папа!!!

.ты же как то появился на свет? или жертва аборта?
Регистрация: 6.09.2013
№24 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Ну, или на нём картошку сажать!

"Да на том поле не в футбол надо было играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!" (с) :)))))
Регистрация: 8.02.2011
№23 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:04) #
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Цитата: пушкин
Если хочешь ему счастливой судьбы, не вздумай называть его спартак, он должен вырасти в хорошего человека и не пойти по стопам отца.
С пополнением, папа!!!

Чем херню писать, иди-ка лучше волонтёром на "Крестовский": поле перестилать!
Ну, или на нём картошку сажать! laughing
Нужно же от тебя городу и "Зениту" какую-то видимую пользу получить!
Регистрация: 6.08.2008
№22 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Родился в России - значит россиянин.

Семья, у него в Голландии и ребёнок родился там...
Регистрация: 10.01.2014
№21 Написал: Pesheneg Москва (Сегодня, 14:57) #
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Болеет за:
«Барселона»
пушкин,
недоумок! И рожа твоя козлинная....


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Печенег
Регистрация: 7.06.2011
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Если хочешь ему счастливой судьбы, не вздумай называть его спартак, он должен вырасти в хорошего человека и не пойти по стопам отца.
С пополнением, папа!!!

ты куда дел блессенг,утырок? rage


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 14:56) #
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Цитата: пушкин
Если хочешь ему счастливой судьбы, не вздумай называть его спартак, он должен вырасти в хорошего человека и не пойти по стопам отца.
С пополнением, папа!!!

а если назовешь его зенитом, то бомжом станет.
Регистрация: 2.03.2017
№18 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я на третьего ещё не решился. smiley Уважение Антохе.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№17 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Поздравляем! Во Антохе то попёрло!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№16 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если хочешь ему счастливой судьбы, не вздумай называть его спартак, он должен вырасти в хорошего человека и не пойти по стопам отца.
С пополнением, папа!!!
Регистрация: 14.11.2012
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Родился в России - значит россиянин.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ювелир) совпадение, не думаю)))


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ого,уже трое ! Молодец Антоха !


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:48) #
  • +5
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Болеет за:
«Сибирь»
Разве это не символично? Сын в день чемпионства.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:42) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Классный нап! Попал в точку! И вовремя! smile Мои поздравления!


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:40) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Антоха , везде - молодчик. Семья теперь у тебя большая , давай не чуди, команда у тебя уже есть, для болельщиков Спартака, ты - наш. Поэтому уходить куда - то нет смысла, надеемся с Федуном, вы договоритесь , зарплату он тебе прибавит... Спартак это твоя Команда...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (5)
online

Не выделывайся - в Голландии ты как говорил? "No Robbeh, no Persy - no goals"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:38) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здорово!!!Надеемся что в ЛЧ будешь рвать и метать, помощников пару хороших в этом деле Федун купить обязан
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 14:38) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляю с ПОБЕДАМИ!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:35) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Везунчик
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:34) #
  • +7
  •  (9)

Дети - это прекрасно. С прибавлением семейства.)
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:33) #
  • +7
  •  (9)
online

Одна победа идёт в след за другой ,здоровья супруге и конечно наследнику . а как назовёт Парня ? Мужики . ведь по делу так и просится великое имя....СПАРТАК ПРОМЕС.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: скальп (Сегодня, 14:33) #
  • +6
  •  (8)
online

Гладиатор!!!
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:32) #
  • +6
  •  (8)

И назови его - МАССИМО! blush
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: zzzzz (Сегодня, 14:30) #
  • +6
  •  (8)
online

Как он точно подгадал?! Молодец мужик, везде успел.
Регистрация: 17.03.2017
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