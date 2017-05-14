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Гол Малояна принес победу "Енисею" над "Тюменью"

Матч 37-го тура ФНЛ "Енисей" – "Тюмень" завершился победой хозяев – 1:0.

ФНЛ

37 тур

"Енисей" - "Тюмень" 1:0

Голы: Малоян, 89

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Кичин, Камеш, Иванов (Фатуллаев, 90), Ланин, Алиев, Самодин (Малоян, 81), Саркисов (Тен, 77), Козлов (Семакин, 58)

"Тюмень": Обухов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Маслов (Лешонок, 81), Теленков (Шляпкин, 74), Клёнкин, Рябокобыленко, Чудин, Мамтов, Чуканов

Предупреждения: Обухов, 86

"Луч-Энергия" - "Сибирь" 0:0

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Ребко, Пономаренко, Килин, Машнев, Белоногов (Михалёв, 46), Гордиенко (Носов, 68)

"Сибирь": Цыган, Качан, Кушнирук, Магаль, Макаренко, Гладышев, Рухаиа (Беляев, 78), Безлихотнов, Чеботару, Азаров, Вотинов

Предупреждения: Безлихотнов, 66, Михалёв, 69
Теги: Енисей Тюмень
Сегодня, 13:05
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:06) #
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Молодец Андрей ,желаю Енисею выиграть сначала место для борьбы в стыковых матчах а затем выиграть выход в ПФЛ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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