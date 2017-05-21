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Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, в интервью корреспонденту Rusfootball.info, посвящённому окончанию чемпионата России высказался о качестве работы Мирче Луческу в качестве главного тренера "Зенита":
- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?
- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноваты игроки, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Все кроме него.
Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», но эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.
И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.
На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?
Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.
Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.
Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.
Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер.
Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права.
Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.
Полное интервью Валерия Рейнгольда появится на нашем портале несколько позже
- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?
- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноваты игроки, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Все кроме него.
Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», но эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.
И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.
На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?
Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.
Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.
Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.
Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер.
Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права.
Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.
Полное интервью Валерия Рейнгольда появится на нашем портале несколько позже
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