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Валерий Рейнгольд: Луческу, вместо того, чтобы тренировать команду жалуется на всех, кроме себя

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, в интервью корреспонденту Rusfootball.info, посвящённому окончанию чемпионата России высказался о качестве работы Мирче Луческу в качестве главного тренера "Зенита":

- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?

- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноваты игроки, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Все кроме него.

Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», но эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.

И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.

На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?

Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.

Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.

Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.
Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер.

Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права.

Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.

Полное интервью Валерия Рейнгольда появится на нашем портале несколько позже
Теги: Зенит Луческу Рейнгольд
Сегодня, 21:34
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27
(2)
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:53) #
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online

Цитата: Red_Dragon
задача у вас одна-набрать хоть одно очко в группе ЛЧ

Вечно четвертоместный, хайло завали, тебе-то вообще еще сперва попасть в группу laughing Дерби пока пересматривай, убогий. Оба stuck_out_tongue_closed_eyes

Цитата: Eric Cantona
ПОНЧИК просто жирный пончик

На фото - Пончик(у метро, в само метро не пустили laughing ), а пишет - не пончик wink


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
И без тебя понятно, что Будулай гомно и провалил сезон! Эксперт хренов!

не он виноват что даже судьи не смогли затащить таких мастеров как какорин и шлюба в лч.он как раз сделал все что мог:ныл не жалея слез.но...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№25 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:46) #
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online

Цитата: Red_Dragon
Цитата: Карасик
Стали чемпионами достойно.
Сгоняли договорной матч в конце, поддержали, так сказать, молодую команду с прицелом на будущее...

задача у вас одна-набрать хоть одно очко в группе ЛЧ шл.юхи smile

эй пончик пидорок ты все такой же жирный уебан как на фото
кому интересно фото пончика жирдая ПОНЧИК просто жирный пончик


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№24 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Карасик
Стали чемпионами достойно.
Сгоняли договорной матч в конце, поддержали, так сказать, молодую команду с прицелом на будущее...

задача у вас одна-набрать хоть одно очко в группе ЛЧ шл.юхи smile
Регистрация: 18.03.2017
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Но вот вопрос о том "кто тут временный" весьма скользкий

22 чемпионства против 4(или 5?).так кто?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№22 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Флюгер, снова зажигает!
И без тебя понятно, что Будулай гомно и провалил сезон! Эксперт хренов!
Регистрация: 5.04.2017
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Маяковский:
"Которые тут временные?
Слазь!
Закончилось ваше время!"

ох, Владимирыч smile понимаю твою радость...столько лет ожидания.
Но вот вопрос о том "кто тут временный" весьма скользкий

Цитата: Alter ego
Ждем что он скажет по поводу слива Спартаком Арсеналу.

он этого тактично не углядел...зрение подводит на старости лет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Цитата: Веня Ерофеев
Ну и что дед не по делу сказал?

Дед на мое удивление по делу сказал. В этой части. Ждем что он скажет по поводу слива Спартаком Арсеналу.

Скоро выложим. Тут просто тем временем и полиция умудрилась в Самаре отчудить - материалов куча просто. И всё не успеваем.


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№19 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 22:23) #
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: utekay
Цитата: Игорь Владимирович
Игорь Владимирович

это под Балтику 9 так плющит? Или самогон Федуновский?

По поводу самогона это к тебе Константин,бич ты и алкаш питерский как и вся ваше плебейское питерское стадо Иди лучше батрачь на своем заводе или где ты там за свои сранные 20 тыс может на бутылку хватит голодранец
Регистрация: 20.05.2017
№18 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:19) #
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online

Цитата: Игорь Владимирович
Завидуешь?
Маяковский:

Цитата: Sidhe
А бомжам пох*й. Они русский язык все равно не понимают. Можешь им хоть Пушкина читать - они то же самое будут голосить. Как их зовут? Правильно, "дебилы"

wink

Людей раздражает, что Луческу постоянно обвиняет судей? А кто из тренеров этого не делает? Каррера? Подождите, это только пока. Вот поставил бы Лапочкин сегодня пенальти, а он мог это сделать – что бы тогда сказал бы Каррера?", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№17 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
лучше бы подстилок уфимских и тульских обсудил бы smile мясо позорники даже чемпионами достойно стать не можете, продажные твари

О продажности ооооооо!!!!!!!!! КТО БЫ ГОВОРИЛ ,ХА-ХА.
Регистрация: 8.05.2016
№16 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Веня Ерофеев
Ну и что дед не по делу сказал?

Дед на мое удивление по делу сказал. В этой части. Ждем что он скажет по поводу слива Спартаком Арсеналу.
Регистрация: 17.05.2017
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:14) #
  • -3
  •  (5)
online

Только грязь , ну журналистов якобы журналистов так и тянет .Не дай бог все к старости так курвятся.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Игорь Владимирович
Игорь Владимирович

это под Балтику 9 так плющит? Или самогон Федуновский?

А чё Дед не так сказал, всё по делу.
Регистрация: 8.05.2016
№13 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 22:11) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Игорь Владимирович
Игорь Владимирович

это под Балтику 9 так плющит? Или самогон Федуновский?


Завидуешь?
Маяковский:
"Которые тут временные?
Слазь!
Закончилось ваше время!" bowtie


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№12 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
мясо позорники даже чемпионами достойно стать не можете, продажные твари

Стали чемпионами достойно.
Сгоняли договорной матч в конце, поддержали, так сказать, молодую команду с прицелом на будущее...
У нас всё по плану. С вашими планами не сошлись. Так плевать на вас, у нас свои задачи.
Регистрация: 25.05.2013
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Игорь Владимирович

это под Балтику 9 так плющит? Или самогон Федуновский?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да простит меня Вилли Токарев за исковерканный текст, но прямо по теме:

Ты ж жизнь устроил зеньке гнусную,
Признать не хочешь ты вину свою.
Всю жизнь ты был такой занудою,
Спартак считал же ты паскудою.

С тобой по Питеру каталися,
И в бане финской ты купалися.
Тебе заметить я осмелюся,
Ты позабыл про эти прелести.

Хотя бы раз назад покликал ты,
Газпром пахал, но ведь хихикал ты.
Он денег много заколачивал,
Но на тебя он все растрачивал.

Да чтоб ты сволочь подавилася,
И жизнь твоя остановилася.
Ну ты корова, ты курносая,
Ты вспомни, взял тебя он босую.

Одел заразу в заграничное,
Хотел чтоб ты был симпатичная.
Но ты румыном был холодная,
Змея, гадюка подколодная.

Запомни Мирча я злопамятный,
Подохнешь крест поставлю каменный
Да мне такие попадалися,
На шею сами мне кидалися.

Газпром дурак любил тебя Козлу,
За это ты его ко дну, ко дну.
Жизнь бомжа вся уж искалечена,
И раны сердца не залечены.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№9 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
лучше бы подстилок уфимских и тульских обсудил бы smile мясо позорники даже чемпионами достойно стать не можете, продажные твари
Регистрация: 18.03.2017
№8 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Где и с чем в этой новосте ты не согласен с Рейнгольдом?

бомжи только заголовки читают, чтобы успеть на всех ветках желчью изрыгать


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико

видать не самая богатая,раз плаческу весь сезон ныл на судей smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Веня Ерофеев
Ну и что дед не по делу сказал?

А бомжам пох*й. Они русский язык все равно не понимают. Можешь им хоть Пушкина читать - они то же самое будут голосить. Как их зовут? Правильно, "дебилы"


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну и что дед не по делу сказал?


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 21:42) #
  • -6
  •  (8)

Лучше за свиньями следи,вон договорняки пошли.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
Господин Рейнгольд...вы лучше за свиными смотрите.

Где и с чем в этой новосте ты не согласен с Рейнгольдом? Я не подъе.бать. Мне правда интересно.
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Всех в таз, залить цементом и в море....
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Господин Рейнгольд...вы лучше за свиными смотрите.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
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