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Валерий Рейнгольд: Что случилось в Туле? «Спартак» чемпион России – вот и всё
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, в интервью корреспонденту Rusfootball.info, посвящённому окончанию чемпионата России высказался о завершающем туре чемпионата России.
- Первое что хотелось спросить: что случилось со «Спартаком»? («Спартак» проиграл «Арсеналу» 1:3 – прим. ред.)
- А что могло случиться? «Спартак» чемпион России – вот и всё.
Я был в этой шкуре, и понимаю что это такое: играть в напряжении все мачти. Не много ли мы хотим? – вот в чём вопрос. Команда уже чемпион, уже давно, примерно как пять туров они, образно говоря, могли уже отдыхать на Канарских островах. Они играли до последнего, но всё-таки расслабились.
Уже лопнула дисциплина, терпение. Ну сколько можно на фоне того, что они справляли празднество – держать себя в максимальном тонусе? Когда-то это уже должно было случиться. Не случилось с «Тереком» - случилось с «Арсеналом». Тут ничего страшного нет – все мы, так или иначе но живые люди а не роботы. И это нужно понимать – от себя лишь ещё раз хочу поздравить с чемпионством и пожелать им хорошо отдохнуть, и встретить следующий сезон во всеоружии.
Думаю важно всё же запомнить то, что случилось в игре с «Арсеналом», и чтобы оно не повторилось в предстоящем чемпионате.
- Что скажете о «Арсенале»? Показалось что команда выходила на поле с сумасшедшим настроем.
- По «Арсеналу» особо говорить не хочется. Вы играйте каждый раз так, как вы играли сегодня со «Спартаком»! Тогда не будете стоять на вылет из премьер-лиги. Всё тут зависит от ребят.
Играть в футбол это большая ответственность. Чтобы болельщики в регионах были довольны. Почему вы раньше так не играли? Это важный вопрос. Я хочу его задать Кирьякову вопрос: как ты настраиваешь команду? Только обыграть «Спартак» или «Зенит»?
Нет уж, друг ты мой любезный. Карьера и авторитет тренера завоёвывается в боях. В ежедневных играх – чтобы люди это чувствовали, чтобы была видна работа тренера.
Вы звоните и спрашиваете меня «что случилось со «Спартаком» и про сумасшедший настрой «Арсенала». А почему они раньше так не играли? Почему господи Кирьяков так раньше свою команду не настраивал? Это минус для главного тренера, и его коллектива. Понимаете? Вот о чём я говорю. В нынешнем футболе нужно давать результат здесь и сейчас, а не ждать того что будет через год-другой.
Я заканчивал свою карьеру в ярославском «Шиннике», четыре года там играл. Этому клубу 60 лет. Вчера был последний тур ФНЛ – это ведь полнейшее безобразие. В Ярославле более миллиона человек, а команды нет. Нет команды! Нет тех футбольных традиций что там были. Потерян футбол в центре Российской Федерации!
Работать надо. Работать! Видимо те люди, что руководят футбольными командами не до конца понимают собственную работу. Цель может быть одна: завоевание хоть что-то. А у нас постоянно говорят: то у нас не так, это у нас не так.
При этом есть ряд специалистов, пред которыми я преклоняюсь: Газзаев, Слуцкий – как бы я не относился к ним по командным пристрастиям.
Но эти люди работали и завоёвывали титулы. Вы это понимаете?
А когда один раз в сезон команда выстреливает и обыгрывает «Спартак» - я что, должен утверждать «какой Кирьяков молодец?»
- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?
- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноват фасон трусов, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Игроки виноваты. Все кроме него.
Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», то эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.
И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.
На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?
Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.
Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.
Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.
Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер. Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права. Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.
- Более того, оказывается, что Луческу мешал и Валерий Рейнгольд, который, якобы «фанат «Спартака», а не чемпион СССР в его составе.
- Это кто сказал?
- Луческу сказал «неужели неясно что Рейнгольд на 500% фанат «Спартака»?
- Если он так сказал то он что, больной? Я бы хотел, в таком случае сесть за стол с господином Луческу, и лицом к лицу поговорить.
Господин Рейнгольд на протяжении 10 лет критиковал «Спартак». Если не больше. Я говорил то что видел либо на стадионе, либо с экрана – о том, как безобразно в своё время играла моя любимая команда.
А как вы себе это представляете? Я чуть ли не рождён в «Спартаке», выигрывал с ним первенство и Кубки. И при этом я вижу как бездарно в своё время играла моя команда – я что, буду её за это хвалить? Не буду! Я говорю то что вижу.
Но когда я увидел преображение, совсем другой «Спартак». Когда я увидел во главе такого тренера, какого я хотел там видеть – естественно, что я буду их хвалить. Могу и повторить: «ребята, вы молодцы. Вы Красавцы!».
Они красавцы потому что принесли отличное настроение множеству своих поклонников в стране. А что касается высказываний в мой адрес – пусть это останется на его совести. Он в конце-концов приехал сюда шабашничать или работать?
Нужно работать. Его принял город с такими классными футбольными традициями. А теперь получается, что он один красавец, а все остальные ноль и никто? Вот он то и оказывается по-факту ноль на палочке. Я говорю это в открытую. Тренер должен доказывать свой статус собственной работой каждый день, минуту, час. А Луческу сделал всё наоборот.
А про меня – да пусть говорит что хочет. Я абсолютно независимый человек на пенсии. Я влювлён в футбол, играл в футбол. И при этом мне небезразлично общее состояние футбола, и игра сборной России.
Ведь если плохо играет «Зенит», ЦСКА или «Спартак» - значит плохо будет играть и Сборная России. Неужели это неясно? Ведь если хорошо выступают лидеры, и идёт серьёзная конкурентная борьба – значит и сборная России будет хорошо играть. И причём тут Рейнгольд?
А Валерий Рейнгольд, это просто человек, которому звонят и просят сказать его мнение. Вот своё мнение, без оскорблений или нападок и высказываю. Например, что господин Луческу не имеет права тренировать такую команду как «Зенит».
А сейчас я бы хотел услышать мнение господина Миллера: что он думает по этому поводу? Правильно ли они поступили что пригласили этого специалиста или нет? И если они скажут что «Рейнгольд виноват а Луческу – красавец»… Я тогда сниму перед ними шляпу и скажу: «ребята, извините, вы правы, а я, видимо из ума выжил». Значит я в футболе я ничего не соображаю.
- «Ростов» проиграл «Оренбургу» а «Краснодар» обыграл «Томь». И в результате «Краснодар» в Лиге Европы а «Ростов» - нет. И что скажете о Шалимове?
- Я как раз об этом и говорю: об общем уклоне нашего футбола. Некоторые игры это словно недоразумение. Ну как так получается, что весь сезон горе-комментаторы, или, как они себя называют специалистами – хвалят «Краснодар». А чего их хвалить?
Ребята, а кто, вообще-то «Ростов» тренирует? Быть может там такая звезда взошла над головой у Бердыева, что он чуть ли не футбольный Бог? Надо внимательнее посмотреть эти игры. Просто все игры были в одно время, и я хотел бы сейчас посмотреть все их, как они шли и закончились. Тот-же «Оренбург» - на какой основе и как именно они обыгрывают.
Почему «Ростов» проиграл? Команда что крепкая и добротная во всех отношениях проигрывает тем, кто идёт на вылет в первый дивизион. Тут нужно тоже разбираться и посмотреть что там было повнимательнее.
Когда я внимательно отсмотрю эти игры – я вам точно смогу дать ответ.
- Первое что хотелось спросить: что случилось со «Спартаком»? («Спартак» проиграл «Арсеналу» 1:3 – прим. ред.)
- А что могло случиться? «Спартак» чемпион России – вот и всё.
Я был в этой шкуре, и понимаю что это такое: играть в напряжении все мачти. Не много ли мы хотим? – вот в чём вопрос. Команда уже чемпион, уже давно, примерно как пять туров они, образно говоря, могли уже отдыхать на Канарских островах. Они играли до последнего, но всё-таки расслабились.
Уже лопнула дисциплина, терпение. Ну сколько можно на фоне того, что они справляли празднество – держать себя в максимальном тонусе? Когда-то это уже должно было случиться. Не случилось с «Тереком» - случилось с «Арсеналом». Тут ничего страшного нет – все мы, так или иначе но живые люди а не роботы. И это нужно понимать – от себя лишь ещё раз хочу поздравить с чемпионством и пожелать им хорошо отдохнуть, и встретить следующий сезон во всеоружии.
Думаю важно всё же запомнить то, что случилось в игре с «Арсеналом», и чтобы оно не повторилось в предстоящем чемпионате.
- Что скажете о «Арсенале»? Показалось что команда выходила на поле с сумасшедшим настроем.
- По «Арсеналу» особо говорить не хочется. Вы играйте каждый раз так, как вы играли сегодня со «Спартаком»! Тогда не будете стоять на вылет из премьер-лиги. Всё тут зависит от ребят.
Играть в футбол это большая ответственность. Чтобы болельщики в регионах были довольны. Почему вы раньше так не играли? Это важный вопрос. Я хочу его задать Кирьякову вопрос: как ты настраиваешь команду? Только обыграть «Спартак» или «Зенит»?
Нет уж, друг ты мой любезный. Карьера и авторитет тренера завоёвывается в боях. В ежедневных играх – чтобы люди это чувствовали, чтобы была видна работа тренера.
Вы звоните и спрашиваете меня «что случилось со «Спартаком» и про сумасшедший настрой «Арсенала». А почему они раньше так не играли? Почему господи Кирьяков так раньше свою команду не настраивал? Это минус для главного тренера, и его коллектива. Понимаете? Вот о чём я говорю. В нынешнем футболе нужно давать результат здесь и сейчас, а не ждать того что будет через год-другой.
Я заканчивал свою карьеру в ярославском «Шиннике», четыре года там играл. Этому клубу 60 лет. Вчера был последний тур ФНЛ – это ведь полнейшее безобразие. В Ярославле более миллиона человек, а команды нет. Нет команды! Нет тех футбольных традиций что там были. Потерян футбол в центре Российской Федерации!
Работать надо. Работать! Видимо те люди, что руководят футбольными командами не до конца понимают собственную работу. Цель может быть одна: завоевание хоть что-то. А у нас постоянно говорят: то у нас не так, это у нас не так.
При этом есть ряд специалистов, пред которыми я преклоняюсь: Газзаев, Слуцкий – как бы я не относился к ним по командным пристрастиям.
Но эти люди работали и завоёвывали титулы. Вы это понимаете?
А когда один раз в сезон команда выстреливает и обыгрывает «Спартак» - я что, должен утверждать «какой Кирьяков молодец?»
- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?
- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноват фасон трусов, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Игроки виноваты. Все кроме него.
Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», то эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.
И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.
На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?
Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.
Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.
Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.
Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер. Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права. Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.
- Более того, оказывается, что Луческу мешал и Валерий Рейнгольд, который, якобы «фанат «Спартака», а не чемпион СССР в его составе.
- Это кто сказал?
- Луческу сказал «неужели неясно что Рейнгольд на 500% фанат «Спартака»?
- Если он так сказал то он что, больной? Я бы хотел, в таком случае сесть за стол с господином Луческу, и лицом к лицу поговорить.
Господин Рейнгольд на протяжении 10 лет критиковал «Спартак». Если не больше. Я говорил то что видел либо на стадионе, либо с экрана – о том, как безобразно в своё время играла моя любимая команда.
А как вы себе это представляете? Я чуть ли не рождён в «Спартаке», выигрывал с ним первенство и Кубки. И при этом я вижу как бездарно в своё время играла моя команда – я что, буду её за это хвалить? Не буду! Я говорю то что вижу.
Но когда я увидел преображение, совсем другой «Спартак». Когда я увидел во главе такого тренера, какого я хотел там видеть – естественно, что я буду их хвалить. Могу и повторить: «ребята, вы молодцы. Вы Красавцы!».
Они красавцы потому что принесли отличное настроение множеству своих поклонников в стране. А что касается высказываний в мой адрес – пусть это останется на его совести. Он в конце-концов приехал сюда шабашничать или работать?
Нужно работать. Его принял город с такими классными футбольными традициями. А теперь получается, что он один красавец, а все остальные ноль и никто? Вот он то и оказывается по-факту ноль на палочке. Я говорю это в открытую. Тренер должен доказывать свой статус собственной работой каждый день, минуту, час. А Луческу сделал всё наоборот.
А про меня – да пусть говорит что хочет. Я абсолютно независимый человек на пенсии. Я влювлён в футбол, играл в футбол. И при этом мне небезразлично общее состояние футбола, и игра сборной России.
Ведь если плохо играет «Зенит», ЦСКА или «Спартак» - значит плохо будет играть и Сборная России. Неужели это неясно? Ведь если хорошо выступают лидеры, и идёт серьёзная конкурентная борьба – значит и сборная России будет хорошо играть. И причём тут Рейнгольд?
А Валерий Рейнгольд, это просто человек, которому звонят и просят сказать его мнение. Вот своё мнение, без оскорблений или нападок и высказываю. Например, что господин Луческу не имеет права тренировать такую команду как «Зенит».
А сейчас я бы хотел услышать мнение господина Миллера: что он думает по этому поводу? Правильно ли они поступили что пригласили этого специалиста или нет? И если они скажут что «Рейнгольд виноват а Луческу – красавец»… Я тогда сниму перед ними шляпу и скажу: «ребята, извините, вы правы, а я, видимо из ума выжил». Значит я в футболе я ничего не соображаю.
- «Ростов» проиграл «Оренбургу» а «Краснодар» обыграл «Томь». И в результате «Краснодар» в Лиге Европы а «Ростов» - нет. И что скажете о Шалимове?
- Я как раз об этом и говорю: об общем уклоне нашего футбола. Некоторые игры это словно недоразумение. Ну как так получается, что весь сезон горе-комментаторы, или, как они себя называют специалистами – хвалят «Краснодар». А чего их хвалить?
Ребята, а кто, вообще-то «Ростов» тренирует? Быть может там такая звезда взошла над головой у Бердыева, что он чуть ли не футбольный Бог? Надо внимательнее посмотреть эти игры. Просто все игры были в одно время, и я хотел бы сейчас посмотреть все их, как они шли и закончились. Тот-же «Оренбург» - на какой основе и как именно они обыгрывают.
Почему «Ростов» проиграл? Команда что крепкая и добротная во всех отношениях проигрывает тем, кто идёт на вылет в первый дивизион. Тут нужно тоже разбираться и посмотреть что там было повнимательнее.
Когда я внимательно отсмотрю эти игры – я вам точно смогу дать ответ.
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