Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: Что случилось в Туле? «Спартак» чемпион России – вот и всё

Валерий Рейнгольд: Что случилось в Туле? «Спартак» чемпион России – вот и всёВетеран "Спартака" Валерий Рейнгольд, в интервью корреспонденту Rusfootball.info, посвящённому окончанию чемпионата России высказался о завершающем туре чемпионата России.

- Первое что хотелось спросить: что случилось со «Спартаком»? («Спартак» проиграл «Арсеналу» 1:3 – прим. ред.)

- А что могло случиться? «Спартак» чемпион России – вот и всё.

Я был в этой шкуре, и понимаю что это такое: играть в напряжении все мачти. Не много ли мы хотим? – вот в чём вопрос. Команда уже чемпион, уже давно, примерно как пять туров они, образно говоря, могли уже отдыхать на Канарских островах. Они играли до последнего, но всё-таки расслабились.

Уже лопнула дисциплина, терпение. Ну сколько можно на фоне того, что они справляли празднество – держать себя в максимальном тонусе? Когда-то это уже должно было случиться. Не случилось с «Тереком» - случилось с «Арсеналом». Тут ничего страшного нет – все мы, так или иначе но живые люди а не роботы. И это нужно понимать – от себя лишь ещё раз хочу поздравить с чемпионством и пожелать им хорошо отдохнуть, и встретить следующий сезон во всеоружии.

Думаю важно всё же запомнить то, что случилось в игре с «Арсеналом», и чтобы оно не повторилось в предстоящем чемпионате.

- Что скажете о «Арсенале»? Показалось что команда выходила на поле с сумасшедшим настроем.

- По «Арсеналу» особо говорить не хочется. Вы играйте каждый раз так, как вы играли сегодня со «Спартаком»! Тогда не будете стоять на вылет из премьер-лиги. Всё тут зависит от ребят.

Играть в футбол это большая ответственность. Чтобы болельщики в регионах были довольны. Почему вы раньше так не играли? Это важный вопрос. Я хочу его задать Кирьякову вопрос: как ты настраиваешь команду? Только обыграть «Спартак» или «Зенит»?

Нет уж, друг ты мой любезный. Карьера и авторитет тренера завоёвывается в боях. В ежедневных играх – чтобы люди это чувствовали, чтобы была видна работа тренера.

Вы звоните и спрашиваете меня «что случилось со «Спартаком» и про сумасшедший настрой «Арсенала». А почему они раньше так не играли? Почему господи Кирьяков так раньше свою команду не настраивал? Это минус для главного тренера, и его коллектива. Понимаете? Вот о чём я говорю. В нынешнем футболе нужно давать результат здесь и сейчас, а не ждать того что будет через год-другой.

Я заканчивал свою карьеру в ярославском «Шиннике», четыре года там играл. Этому клубу 60 лет. Вчера был последний тур ФНЛ – это ведь полнейшее безобразие. В Ярославле более миллиона человек, а команды нет. Нет команды! Нет тех футбольных традиций что там были. Потерян футбол в центре Российской Федерации!

Работать надо. Работать! Видимо те люди, что руководят футбольными командами не до конца понимают собственную работу. Цель может быть одна: завоевание хоть что-то. А у нас постоянно говорят: то у нас не так, это у нас не так.

При этом есть ряд специалистов, пред которыми я преклоняюсь: Газзаев, Слуцкий – как бы я не относился к ним по командным пристрастиям.

Но эти люди работали и завоёвывали титулы. Вы это понимаете?

А когда один раз в сезон команда выстреливает и обыгрывает «Спартак» - я что, должен утверждать «какой Кирьяков молодец?»

- «Зенит» второй год подряд не выходит в Лигу Чемпионов. Плюс, возможно что вы читали недавнее интервью Мирче Луческу?

- Конечно читал. И я об этом в том числе и говорю: господин Луческу вместо того чтобы тренировать команду, жалуется на всех кроме себя. Виноваты судьи, виноват фасон трусов, виноват ветер – дует, видите ли, не с того берега Невы когда играет его команда… Ну прямо все виноваты. Игроки виноваты. Все кроме него.

Нет, милый мой. Тебя взяли в команду для того чтобы ты выигрывал титулы! До тебя в клубе работал ряд известных специалистов. И они выигрывали: и Спалетти, и Адвокаат. А что ты принёс в эту команду? Привёз старый багаж из донецкого «Шахтёра», то эта команда всё-таки играла в первенстве Украины а не России. А оно на порядок ниже по классу чем чемпионат России.

И когда я вижу высказывания Луческу – у меня складывается ошущение будто случайный мужик залетел в наше первенство из восточной Европы. О работе тренера говорит то, как играет его команда, и что она выигрывает.

На мой взгляд он завалил «Зенит». Была безобразно проведена селекция. Кто и чем там конкретно занимался – пусть спросит дирекция во главе с Миллером со своих подчинённых. Почему приобретаются игроки, которые словно «ширпотреб». И которые не имеют права играть в таком великом, по крайней мере по российским меркам клубе как «Зенит»?

Это полнейший провал. И безобразнейшая игра ряда футболистов в «Зените». Даже ведущих: Кокорина, Дзюбы и так далее. Так в футбол играть нельзя: это подобие футбола.

Да, ушёл Халк, который, по всей видимости, процентов на 80 приносил победу «Зениту». Нет Витселя, плюс безобразно играет Данни – вот и всё. И никто их не заменил.

Наоборот, некоторые футболисты, на которых мы надеялись что помогут сборной России – снизили обороты: тот-же Шатов, Смольников.

Со мной можно соглашаться, можно – нет. Но это моё мнение: команда «Зенит» сезон провалила. И в первую очередь провалил тренер. Выигрывает команда, проигрывает тренер. И в данный момент он много чего, на мой взгляд сделал чтобы провалить игру своей команды.
То, что происходит с «Зенитом» - это пародия на футбол. Футболисты так играть не должны. И за такие деньги и ресурсы не имеют права. Самая богатая команда по бюджету играет так безобразно и безлико.

- Более того, оказывается, что Луческу мешал и Валерий Рейнгольд, который, якобы «фанат «Спартака», а не чемпион СССР в его составе.

- Это кто сказал?

- Луческу сказал «неужели неясно что Рейнгольд на 500% фанат «Спартака»?

- Если он так сказал то он что, больной? Я бы хотел, в таком случае сесть за стол с господином Луческу, и лицом к лицу поговорить.
Господин Рейнгольд на протяжении 10 лет критиковал «Спартак». Если не больше. Я говорил то что видел либо на стадионе, либо с экрана – о том, как безобразно в своё время играла моя любимая команда.

А как вы себе это представляете? Я чуть ли не рождён в «Спартаке», выигрывал с ним первенство и Кубки. И при этом я вижу как бездарно в своё время играла моя команда – я что, буду её за это хвалить? Не буду! Я говорю то что вижу.

Но когда я увидел преображение, совсем другой «Спартак». Когда я увидел во главе такого тренера, какого я хотел там видеть – естественно, что я буду их хвалить. Могу и повторить: «ребята, вы молодцы. Вы Красавцы!».

Они красавцы потому что принесли отличное настроение множеству своих поклонников в стране. А что касается высказываний в мой адрес – пусть это останется на его совести. Он в конце-концов приехал сюда шабашничать или работать?

Нужно работать. Его принял город с такими классными футбольными традициями. А теперь получается, что он один красавец, а все остальные ноль и никто? Вот он то и оказывается по-факту ноль на палочке. Я говорю это в открытую. Тренер должен доказывать свой статус собственной работой каждый день, минуту, час. А Луческу сделал всё наоборот.

А про меня – да пусть говорит что хочет. Я абсолютно независимый человек на пенсии. Я влювлён в футбол, играл в футбол. И при этом мне небезразлично общее состояние футбола, и игра сборной России.

Ведь если плохо играет «Зенит», ЦСКА или «Спартак» - значит плохо будет играть и Сборная России. Неужели это неясно? Ведь если хорошо выступают лидеры, и идёт серьёзная конкурентная борьба – значит и сборная России будет хорошо играть. И причём тут Рейнгольд?

А Валерий Рейнгольд, это просто человек, которому звонят и просят сказать его мнение. Вот своё мнение, без оскорблений или нападок и высказываю. Например, что господин Луческу не имеет права тренировать такую команду как «Зенит».

А сейчас я бы хотел услышать мнение господина Миллера: что он думает по этому поводу? Правильно ли они поступили что пригласили этого специалиста или нет? И если они скажут что «Рейнгольд виноват а Луческу – красавец»… Я тогда сниму перед ними шляпу и скажу: «ребята, извините, вы правы, а я, видимо из ума выжил». Значит я в футболе я ничего не соображаю.

- «Ростов» проиграл «Оренбургу» а «Краснодар» обыграл «Томь». И в результате «Краснодар» в Лиге Европы а «Ростов» - нет. И что скажете о Шалимове?

- Я как раз об этом и говорю: об общем уклоне нашего футбола. Некоторые игры это словно недоразумение. Ну как так получается, что весь сезон горе-комментаторы, или, как они себя называют специалистами – хвалят «Краснодар». А чего их хвалить?

Ребята, а кто, вообще-то «Ростов» тренирует? Быть может там такая звезда взошла над головой у Бердыева, что он чуть ли не футбольный Бог? Надо внимательнее посмотреть эти игры. Просто все игры были в одно время, и я хотел бы сейчас посмотреть все их, как они шли и закончились. Тот-же «Оренбург» - на какой основе и как именно они обыгрывают.

Почему «Ростов» проиграл? Команда что крепкая и добротная во всех отношениях проигрывает тем, кто идёт на вылет в первый дивизион. Тут нужно тоже разбираться и посмотреть что там было повнимательнее.

Когда я внимательно отсмотрю эти игры – я вам точно смогу дать ответ.
Теги: Рейнгольд Спартак Арсенал Тула Зенит
Вчера, 22:54
Напечатать
18
(5)
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:04) #
  • -2
  •  (2)
online

МЫ ЧЕМПИОНЫ, курите мясную колбасу stuck_out_tongue_winking_eye бугаааааааа
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
6 очков на след.сезон уже заработали, - вот, что случилось.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 00:20) #
  • -1
  •  (1)

российский футбол бессмысленный и беспощадный..
Регистрация: 26.04.2017
№15 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Валерий Рейнгольд: Что случилось в Туле? Свинойоб!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: rwspartach Россия (Вчера, 23:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
слив с таким счётом не бывает, это - РАЗГРОМ чемпиёна аутсайдером!

Кони влетали Лучу 0:4 после оформления чемпионства - для всех всё было нормально,никаких подводных течений не искали. А здесь всё,пиндец - и договорняк,и чемпионство уже типо левое...
Какие же вы все смешные и убогие.
Регистрация: 1.12.2014
№13 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:14) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Egorysche
слив года, вот что произошло в туле

слив с таким счётом не бывает, это - РАЗГРОМ чемпиёна аутсайдером!
И не надо преуменьшать победа Арсенала!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№12 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Вчера, 23:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да ничего не произошло - дали пацанам заработать премию, съэкономили бабки Пердуна!
Регистрация: 1.11.2012
№11 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: vlees1
Он же мусор,скорее помогли брату Комбарика.

Да никто никому не помогал. Такая же байда, как в Самаре произошла.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Marlboro Москва (Вчера, 23:10) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Таким образом, определился полный состав первой корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. В первую корзину попадут: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), донецкий «Шахтёр» (Украина), «Монако» (Франция) и московский «Спартак» (Россия).

Ну наконец-то опять пробьем Европу,а то мои последние выезды закончилось на Барселоне и Лиссабоне.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: vlees1
Почему та никто не говорит про слив Ростовских "мужиков",думаю сегодня был последний матч Ростова в этом составе,видимо с деньгами все плохо и решили слиться из ле.

А кому Ростов интересен? Даже Червяк про него ни гу-гу.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Marlboro Москва (Вчера, 23:09) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Почему та никто не говорит про слив Ростовских "мужиков",думаю сегодня был последний матч Ростова в этом составе,видимо с деньгами все плохо и решили слиться из ле.

Да все просто,это просто никому не интересно.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: vlees1 (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: patriot
чемпионы не должны так заканчивать сезон

Глору Краснодара лучше знать менталитет чемпионов.

Почему та никто не говорит про слив Ростовских "мужиков",думаю сегодня был последний матч Ростова в этом составе,видимо с деньгами все плохо и решили слиться из ле.

Цитата: SpaRk
Цитата: patriot
чемпионы не должны так заканчивать сезон

согласен, наверняка "помогли" Кирьякову по старой дружбе

Он же мусор,скорее помогли брату Комбарика.
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Таким образом, определился полный состав первой корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. В первую корзину попадут: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), донецкий «Шахтёр» (Украина), «Монако» (Франция) и московский «Спартак» (Россия).


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: SpaRk Люберцы (Вчера, 23:06) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
чемпионы не должны так заканчивать сезон

согласен, наверняка "помогли" Кирьякову по старой дружбе
Регистрация: 2.11.2008
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:04) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: patriot
чемпионы не должны так заканчивать сезон

Глору Краснодара лучше знать менталитет чемпионов.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: vlees1 (Вчера, 23:04) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да все норм,сегодня вышли те кто хоть бегать мог,Зе луиш уже уехал отдыхать:)
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Egorysche (Вчера, 23:04) #
  • -1
  •  (11)

слив года, вот что произошло в туле
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:00) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
чемпионы не должны так заканчивать сезон


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.