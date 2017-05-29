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"Крылья Советов" планируют пригласить Андрея Тихонова

Под номером один в шорт-листе "Крыльев Советов", ищущих главного тренера на смену Вадиму Скрипченко, значится Андрей Тихонов, информирует "Матч ТВ".

Напомним, Тихонов выступал в Самаре в качестве игрока, а в минувшем сезоне привел к третьему месту в ФНЛ красноярский "Енисей".

По информации источника, с Тихоновым будут проведены переговоры, он является приоритетным вариантом для "Крыльев". Если тот откажется и продолжит работу в Красноярске, тогда волжане будут рассматривать других кандидатов – их много.
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 11:58
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№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:13) #
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online

Цитата: Пивовед
А зачем ему уходить из Енисея, граждане?

При условии заинтересованности Администрации Красноярского края в команде, Андрей, доказавший свою состоятельность, как тренера, вполне в новом сезоне может приступить к штурму верхней ступени ФНЛ.
Если вспомнить, что к итоговому третьему месту Тихонов вёл свою команду последовательно и упорно с низов таблицы, то выход Енисея в новом сезоне в вышку напрямую не выглядит теперь невозможной задачей.


Тут ещё большую роль играет тот факт, что Тихонов провёл много матчей за "Крылья", т. е. клуб ему как родной.
Да, если администрация Красноярского края обеспечит, не как Ростовская область "Ростов", финансово, будет предствален поэтапный план развития "Енисея", который обеспечивается соответствующим финансированием, то Тихонов может и остаться, чтобы, как созидатель, увидеть "творенье рук своих" в премьер-лиге.
Посмотрим, что ответит Тихонов на предложение "Крыльев" и администрации Самарской области.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
А зачем ему уходить из Енисея, граждане?

При условии заинтересованности Администрации Красноярского края в команде, Андрей, доказавший свою состоятельность, как тренера, вполне в новом сезоне может приступить к штурму верхней ступени ФНЛ.
Если вспомнить, что к итоговому третьему месту Тихонов вёл свою команду последовательно и упорно с низов таблицы, то выход Енисея в новом сезоне в вышку напрямую не выглядит теперь невозможной задачей.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
надеюсь, удастся договориться
Регистрация: 2.09.2013
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
это будет отлично для всех.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:23) #
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Крылья и по составу и по бюджету конечно серьезнее и перспективнее


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
не факт что пойдет
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Выглядит, как то, что нужно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:03) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А почему бы и не попробовать. Не чужой человек для Крыльев.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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