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Первое испытание перед большим делом. Анонс игры против Венгрии
Для того, чтобы подготовиться к грядущему Кубку Конфедераций, сборная России проверит свои силы в контрольном матче против команды Венгрии. О том, чего ждать от обновленной сборной и кто вероятнее всего выйдет на поле.
Перед Кубком Конфедераций в кои-то веки ожидания хоть диву давайся не у болельщиков с их вечно завышенными требованиями, а у самих футболистов. По словам некоторых из них, настраиваются они ни много ни мало на победу в этом турнире. А задача минимум на следующий год - дойти до полуфинала, на домашнем Чемпионате Мира. Футболисты крайне смело заглядывают в будущее и, похоже, уверены в собственных силах. Главное, помнить о предостережениях Константина Зырянова. А то в последнее годы только так и получалось.
Главной неприятной новостью последних дней стала травма Дзюбы, который пропустит весь летний турнир. Случилось именно то, чего так боялись – опять дало о себе знать загадочное повреждение колена, что начинает беспокоить форварда, как только он приближается к Станиславу Черчесову.
Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за Черчесова
Сам главный тренер не слишком беспокоится из-за столь подозрительной физиологической аномалии. И общественность убеждает в том, что потеря форварда даже не требует никаких тактических изменений. От вопроса, насколько серьёзной стала для команды потеря Дзюбы, Черчесов отбился фразой: «Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, так что никаких специальных вещей не нужно»
Предположительный состав
По наблюдениям внимательных репортеров, которые отправились в Австрию вслед за национальной командой, против Венгрии Черчесов планирует играть в 5-2-1-2. Что ж, вполне ожидаемо, что от трёх центральных наш главный тренер отходить не станет, и мы наверняка будем действовать в обороне именно так и на Кубке Конфедераций. Мировая мода и крайняя необходимость в усилении обороны хотя бы числом просто вынуждает нас играть так. Теперь попробуем предположить, какой состав Черчесов выпустит сегодня вечером.
В первую очередь, разберемся с обороной. Джикия, сумевший закрепиться в «Спартаке», выглядит обязательным компонентом защиты сборной. Именно с ним связаны многие надежды на достойную смену в центре обороны. Здесь же Васин, который прекрасно провел концовку сезона, и грубо ошибся только один раз – в главном дерби страны. Так что, скорее всего, выйдут именно они. С предполагаемой позицией третьего центрального можно поспорить. Черчесов вполне может поставить в старт и Нойштедтера, и Семёнова, менее вероятно – Кутепова. Но более справедливым решением кажется утвердить левым центральным Кудряшова, если у него нет никаких проблем со здоровьем.
Далее - о флангах. Начнём справа. На этой позиции в матче против Бельгии выходил Самедов. И не сказать, чтоб успешно. Ему не хватало энергии и концентрации закрывать всю бровку. Все-таки Александр игрок атакующего плана, и в той встрече явно обнажались его слабые оборонительные стороны. Он просто не мог выполнять необходимый для крайнего защитника объем черновой работы. Куда предпочтительнее выглядит Фернандес, которого с особым нетерпением в сборной ждут болельщики ЦСКА.
Слева ждём Жиркова, - у Черчесова он играл практически всегда. Тем более, что у Комбарова проблемы со здоровьем.
В центре поля всё более-менее очевидно. Головин и Зобнин лучшие молодые игроки в нашем чемпионате. Оба за последний сезон показали внушительный прогресс и стопроцентно завоевали место в сборной России. Да и альтернативы особенной нет. Разве что Ерохин, но Александр и Роман сейчас выглядят просто лучше. Глушаков и вовсе (здесь, конечно, можно поспорить) главный творец чемпионства "Спартака" в этом году по мнению большинства болельщиков.
Радостные новости. Пять отечественных открытий этого сезона
Впереди стоит ждать лучшего бомбардира нашего чемпионата Смолова и, скорее всего, Полоза из "Ростова". О Бухарове говорили, что у него проблемы со здоровьем, так что будет ли он играть вообще - не ясно. Было бы интересно взглянуть на нового Миранчука, преобразившегося этой весной. Но он не совсем нападающий. Алексей действует чуть в оттяжке, снабжая форвардов передачами и создавая для них опасные моменты. Канунников, в последнее время регулярно появляющийся на поле в футболке сборной, наверняка тоже получит свой шанс.
В любом случае, несмотря на то, что до турнира остается не так много времени, Черчесов обязательно будет пробовать что-нибудь новое, постарается наладить свежие игровые связи. Лишь с обороной экспериментировать надо осторожнее, чтобы игроки успели привыкнуть друг к другу, но тут Станислав Саламович и без наших советов прекрасно всё понимает.
О сопернике
Прошлым летом венгры выступили удачнее нас. Заняв первое место в группе, команда Бернда Шторка, попавшая на крупный турнир впервые за сорок четыре года, разгромно уступила Бельгии в 1/8 финала. Выход в плей-офф стал для команды Венгрии большим достижением. Но дела после столь удачного европейского похода пошли немного хуже.
После Евро команда здорово омолодилась, что существенно сказалось на недавних результатах. В отборе на Чемпионат Мира в России команда Шторка пока совсем не блистает. Неудачно стартовав (ничья с Фарерами, поражение от команды Швейцарии), Венгрия по всем статьям уступила нашему сопернику португальцам. Пока в своей группе венгры только третьи – и до первого места они отстают аж на восемь очков.
В составе противников есть наш давний знакомый Балаж Джуджак, запомнившийся по выступлениям за «Динамо». Теперь он игрок «Аль-Вахда», клуба из Эмиратов. На автора тысячного гола «бело-голубых» будет довольно интересно взглянуть ещё раз. В нашем чемпионате он был очень неплох.
Прямая речь
Ну и напоследок, о чём говорили главные тренеры играющих команд на пресс-конференции. Представитель нашей страны Станислав Черчесов перед игрой достаточно прямо заявил, что он и команда хотят в этой игре победить и показать свой максимум. О товарищеских и экспериментальных настроениях разговора тут не идет. Впрочем, к этому уже давно можно было привыкнуть. Черчесов даже уточнял, что речь в случае с подготовкой нашей сборной к Чемпионату Мира идет не о товарищеских, а о контрольных встречах. То есть на результат россияне будут ориентироваться наверняка.
Бернд Шторк же отметил, что сильной стороной сборной России являются тактическая выучка и физическая подготовка: "Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений. Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Ваша команда проделала хорошую работу в последней игре против Бельгии и выглядела очень достойно. Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций"
Что ж, мы тоже так думаем. И надеемся проверка получится успешной.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Перед Кубком Конфедераций в кои-то веки ожидания хоть диву давайся не у болельщиков с их вечно завышенными требованиями, а у самих футболистов. По словам некоторых из них, настраиваются они ни много ни мало на победу в этом турнире. А задача минимум на следующий год - дойти до полуфинала, на домашнем Чемпионате Мира. Футболисты крайне смело заглядывают в будущее и, похоже, уверены в собственных силах. Главное, помнить о предостережениях Константина Зырянова. А то в последнее годы только так и получалось.
Главной неприятной новостью последних дней стала травма Дзюбы, который пропустит весь летний турнир. Случилось именно то, чего так боялись – опять дало о себе знать загадочное повреждение колена, что начинает беспокоить форварда, как только он приближается к Станиславу Черчесову.
Собраться из сборной. Дзюба никак не может сыграть за Черчесова
Сам главный тренер не слишком беспокоится из-за столь подозрительной физиологической аномалии. И общественность убеждает в том, что потеря форварда даже не требует никаких тактических изменений. От вопроса, насколько серьёзной стала для команды потеря Дзюбы, Черчесов отбился фразой: «Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, так что никаких специальных вещей не нужно»
Предположительный состав
По наблюдениям внимательных репортеров, которые отправились в Австрию вслед за национальной командой, против Венгрии Черчесов планирует играть в 5-2-1-2. Что ж, вполне ожидаемо, что от трёх центральных наш главный тренер отходить не станет, и мы наверняка будем действовать в обороне именно так и на Кубке Конфедераций. Мировая мода и крайняя необходимость в усилении обороны хотя бы числом просто вынуждает нас играть так. Теперь попробуем предположить, какой состав Черчесов выпустит сегодня вечером.
В первую очередь, разберемся с обороной. Джикия, сумевший закрепиться в «Спартаке», выглядит обязательным компонентом защиты сборной. Именно с ним связаны многие надежды на достойную смену в центре обороны. Здесь же Васин, который прекрасно провел концовку сезона, и грубо ошибся только один раз – в главном дерби страны. Так что, скорее всего, выйдут именно они. С предполагаемой позицией третьего центрального можно поспорить. Черчесов вполне может поставить в старт и Нойштедтера, и Семёнова, менее вероятно – Кутепова. Но более справедливым решением кажется утвердить левым центральным Кудряшова, если у него нет никаких проблем со здоровьем.
Далее - о флангах. Начнём справа. На этой позиции в матче против Бельгии выходил Самедов. И не сказать, чтоб успешно. Ему не хватало энергии и концентрации закрывать всю бровку. Все-таки Александр игрок атакующего плана, и в той встрече явно обнажались его слабые оборонительные стороны. Он просто не мог выполнять необходимый для крайнего защитника объем черновой работы. Куда предпочтительнее выглядит Фернандес, которого с особым нетерпением в сборной ждут болельщики ЦСКА.
Слева ждём Жиркова, - у Черчесова он играл практически всегда. Тем более, что у Комбарова проблемы со здоровьем.
В центре поля всё более-менее очевидно. Головин и Зобнин лучшие молодые игроки в нашем чемпионате. Оба за последний сезон показали внушительный прогресс и стопроцентно завоевали место в сборной России. Да и альтернативы особенной нет. Разве что Ерохин, но Александр и Роман сейчас выглядят просто лучше. Глушаков и вовсе (здесь, конечно, можно поспорить) главный творец чемпионства "Спартака" в этом году по мнению большинства болельщиков.
Радостные новости. Пять отечественных открытий этого сезона
Впереди стоит ждать лучшего бомбардира нашего чемпионата Смолова и, скорее всего, Полоза из "Ростова". О Бухарове говорили, что у него проблемы со здоровьем, так что будет ли он играть вообще - не ясно. Было бы интересно взглянуть на нового Миранчука, преобразившегося этой весной. Но он не совсем нападающий. Алексей действует чуть в оттяжке, снабжая форвардов передачами и создавая для них опасные моменты. Канунников, в последнее время регулярно появляющийся на поле в футболке сборной, наверняка тоже получит свой шанс.
В любом случае, несмотря на то, что до турнира остается не так много времени, Черчесов обязательно будет пробовать что-нибудь новое, постарается наладить свежие игровые связи. Лишь с обороной экспериментировать надо осторожнее, чтобы игроки успели привыкнуть друг к другу, но тут Станислав Саламович и без наших советов прекрасно всё понимает.
О сопернике
Прошлым летом венгры выступили удачнее нас. Заняв первое место в группе, команда Бернда Шторка, попавшая на крупный турнир впервые за сорок четыре года, разгромно уступила Бельгии в 1/8 финала. Выход в плей-офф стал для команды Венгрии большим достижением. Но дела после столь удачного европейского похода пошли немного хуже.
После Евро команда здорово омолодилась, что существенно сказалось на недавних результатах. В отборе на Чемпионат Мира в России команда Шторка пока совсем не блистает. Неудачно стартовав (ничья с Фарерами, поражение от команды Швейцарии), Венгрия по всем статьям уступила нашему сопернику португальцам. Пока в своей группе венгры только третьи – и до первого места они отстают аж на восемь очков.
В составе противников есть наш давний знакомый Балаж Джуджак, запомнившийся по выступлениям за «Динамо». Теперь он игрок «Аль-Вахда», клуба из Эмиратов. На автора тысячного гола «бело-голубых» будет довольно интересно взглянуть ещё раз. В нашем чемпионате он был очень неплох.
Прямая речь
Ну и напоследок, о чём говорили главные тренеры играющих команд на пресс-конференции. Представитель нашей страны Станислав Черчесов перед игрой достаточно прямо заявил, что он и команда хотят в этой игре победить и показать свой максимум. О товарищеских и экспериментальных настроениях разговора тут не идет. Впрочем, к этому уже давно можно было привыкнуть. Черчесов даже уточнял, что речь в случае с подготовкой нашей сборной к Чемпионату Мира идет не о товарищеских, а о контрольных встречах. То есть на результат россияне будут ориентироваться наверняка.
Бернд Шторк же отметил, что сильной стороной сборной России являются тактическая выучка и физическая подготовка: "Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений. Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Ваша команда проделала хорошую работу в последней игре против Бельгии и выглядела очень достойно. Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций"
Что ж, мы тоже так думаем. И надеемся проверка получится успешной.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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