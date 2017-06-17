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Сын Андрея Тихонова перешел в "Крылья Советов"

18-летний защитник Михаил Тихонов перешел из "Енисея" в "Крылья Советов". Контракт заключен сроком на один год, передает пресс-служба клуба.

"Михаил является одним из самых перспективных молодых российских игроков. Он хорошо показал себя на тренировках с нашей командой. Его потенциал заметен.

Ждем от Михаила грамотной и зрелой игры, которую в свое время показывал в Самаре его отец", – отметил после подписания контракта заместитель генерального директора "Крыльев" Зураб Циклаури.

Теги: Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 13:33
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(1)
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:38) #
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online

Не понимаю ....за какие футбольные качества . этот футболист перешёл .в другую .команду ...Андрей ,так и будешь возить Сына ЗА СОБОЙ ... футбол это не Мамина ЮБКА...ТЕБЕ ЛИ ЭТО НЕ ЗНАТЬ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Виталий Доков (Сегодня, 14:29) #
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Регистрация: 17.06.2017
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
талант, не иначе. То-то у папы в Краснодаре и Енисее играл
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 13:35) #
  • -4
  •  (6)

правильно, подальше от Спартака, который Андрея легенду клуба на кую провертел
Регистрация: 8.01.2017
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