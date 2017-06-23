"Арарат" сыграет три контрольных матча на сборах в Австрии

"Арарат" с 23 июня по 6 июля проведет сбор в Австрии, сообщает пресс-служба клуба "ВКонтакте".Сообщается, что на сборах "Арарат" проведёт три контрольных матча. Первая встреча состоится 29 июня. Соперником московской команды станет румынский "Сепси ОСК".На 2 июля запланирован спарринг с "Кинг Соломон" из Ганы. Последним соперником "Арарата" станет венгерский "Дьирмот", матч состоится 6 июля.