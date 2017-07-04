Павлюченко, Измайлов и еще 10 игроков, которые перешли в "Арарат"

Этим летом московский «Арарат» стал самым шумным клубом России. Под серьезные амбиции армянского руководства вливают большие деньги. Команда проводит сборы в Австрии (невиданная роскошь для клубов ПФЛ) и подписывает Романа Павлюченко с Маратом Измайловым.представляет новичков, которые перешли в «Арарат» этим летом.Было ожидаемо, что «Ахмат» со своим новым курсом откажется от услуг атакующего полузащитника. Все-таки последний сезон Игорь провел в качестве ротационного игрока, появляясь чаще на замену. Даже так он сумел забить четыре мяча. Возможно, клубы Премьер-лиги отпугнул возраст игрока – все же 34 года. По слухам, к игроку к присматривались «Динамо», «Урал» и «Рубин». Сам игрок заявил, что до конкретики не дошло. После 5 лет проведенных в Чечне Лебеденко возвращается в столицу. Как было им объявлено с серьезным понижением зарплаты.«Арарат» для 31-летнего опорника стал уже 13 командой в его карьере. Был даже опыт выступления в Премьер-лиге за «Терек» в 2008 году. Последние сезоны провел в хабаровском СКА у Александра Григоряна. За год совместной работы с ним Артем редко проводил матч от начала до конца. Григорян, известный своей импульсивностью, мог поменять футболиста уже на 30-ой минуте, если что-то шло не так. Начинал прошлый сезон, как игрок основы СКА, но после серии неудач на старте быстро сел на лавку. Весной играл за «Нефтехимик», с которым вылетел в ПФЛ.Арсен является воспитанником ярославского «Шинника». 20-летний полузащитник провел только два сезона во взрослом футболе. Если первый можно записать в актив. Тогда Арсен был игроком ротации и даже забил три мяча, то в предыдущем было всего четыре матча. «Шинник» не стал продлевать контракт, а с армянскими корнями была прямая дорога в «Арарат».Несколько лет назад Давыдов дерзко ворвался в Премьер-лигу. Регулярно забивал за «Кубань», сыграл во второй сборной и сразу же получил долгосрочный контракт с «Рубином». После чего все по сути и закончилось. Давыдов не закрепился в Казани и не проявил себя в арендах, хотя свою золотую медаль в Казахстане он получил. После вылета из ФНЛ с КАМАЗом был год без команды. Будет любопытно, как он себя проявит в такой жесткой конкуренции с другими нападающими, которых собирается очень много.25-летний защитник этой весной выступал в «Сочи». До этого был «Енисей», где он не смог пригодиться Андрею Тихонову. Морозов пересекался с нынешними руководителями «Арарата» в «Улиссе» и «Армавире», где всегда был на ведущих ролях.Последние полтора сезона некогда самый талантливый полузащитник страны провел во Владивостоке, где выступал в качестве дежурного по зарплате. Дальневосточникам регулярно задерживали заработную плату, а Алексей отвечал за общение с журналистами по этому поводу. Что касается игры, то не всегда стабильно играл, из-за этого часто доставалось от болельщиков. Первый раз ему удалось помочь сохранить прописку в ФНЛ, а вот втором сезоне уже нет. Хотя «Лучу» на помощь пришла «Чита», которая отказалась выступать. Сейчас Ребко будет выступать за «Арарат», где ему предложен контракт на три года и вероятно отдых от постоянных долгов.Еще один представитель «Луча-Энергии», который наверняка с радостью перебрался в столицу. Несмотря на вылет команды, Михаил очень удачно смотрелся в защите дальневосточников и был одним из лучших в команде. Игра в обороне – пожалуй, главное достоинство той команды. Практически всю карьеру провел в ФНЛ, выступая за СКА, «Уфу» и «Балтику».Один из самых талантливых игроков своего поколения уже несколько лет прерывает свою карьеру по разным причинам. Часто даже необъяснимым, которые не комментирует, как это было нынешней зимой. Еще недавно он забивал «Зениту», а потом сразу же разрывает контракт. Третьего возвращения в «Краснодар» так и не случилось. По словам Марата, у него было множество вариантов, но он выбрал «Арарат». Естественно в ход шли высокопарные слова об энтузиазме и крутом проекте. Будет хорошо, если Марат все-таки доиграет хотя бы сезон до конца.Неуступчивому полузащитнику предстоит дебют в России. После выпуска в СДЮШОР «Динамо» поиграл год в дубле «Кубани» и отправился покорять зарубежные чемпионаты. Пять лет играл в не самых сильных командах Венгрии. Последние годы отыграл в Грузии и Армении. Спустя почти десять лет Ираклий все-таки сможет сыграть в России на профессиональном уровне.Главная трансферная бомба этого лета, с которой вся история и началась. Последние два сезона с разным успехом Роман провел вне Москвы. В «Кубани» было все ужасно, а вот в «Урале» Павлюченко напоминал временами себя былой давности. Было неудивительно, если бы Роман еще задержался на год там, однако по его словам он уже искал вариант в Москве. А отличные условия мог представить только «Арарат». Пав говорил, что может поиграть еще два года. Посмотрим, выдержит ли он толкотню в ПФЛ в свои 35 лет.За исключением двух предыдущих сезонов центральный защитник обычно выступал в командах, которые боролись за выход в Премьер-лигу. Вместе с «Торпедо» Тараканов поднялся в Премьер-лигу, где после невзрачного старта быстро отправился на скамейку. Последние два сезона стабильно вылетал со своими командами в ПФЛ. Но, несмотря на это, все же будет отличным усилением защитной линии.Еще один опытный защитник, который тоже поднимался в Премьер-лигу вместе с «Торпедо». Если у Тараканова ничего не вышло, то Кацалапов был лидером черно-белых даже там. Неудивительно, что игрок задержался еще на два сезона в других командах Александр играл за «Уфу» и менее удачно за «Оренбург». В 2017 году он был выставлен на трансфер и больше в заявке не появлялся. Вполне мог бы играть за команды ФНЛ, которые ставят серьезные задачи.