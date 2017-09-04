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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Роман Павлюченко вернулся в общую группу "Арарата"
Капитан московского "Арарата" Роман Павлюченко вернулся в общую группу и тренировался наравне со своими партнерами, сообщает пресс-служба клуба.
35-летний футболист получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с "Балтикой" (2:1) и был заменён на 16-й минуте.
35-летний футболист получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с "Балтикой" (2:1) и был заменён на 16-й минуте.
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