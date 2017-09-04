Опрос:

Новости партнеров

Роман Павлюченко вернулся в общую группу "Арарата"

Капитан московского "Арарата" Роман Павлюченко вернулся в общую группу и тренировался наравне со своими партнерами, сообщает пресс-служба клуба.

35-летний футболист получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с "Балтикой" (2:1) и был заменён на 16-й минуте.
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 17:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.