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Главный тренер "Авангарда" подал в отставку

Главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев официально подал в отставку, передает "Матч ТВ".

Ближайший матч 12-го тура первенства ФНЛ с "Факелом" куряне еще проведут под его руководством, но уже в качестве исполняющего обязанности. Новый наставник команды скорее всего будет представлен в четверг или пятницу.

Напомним, что главным кандидатом на эту должность является главный тренер нальчикского "Спартака" Хасанби Биджиев.
Теги: Авангард
Сегодня, 08:47
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