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Арам Габрелянов стал владельцем московского "Арарата"

Основатель медиахолдинга Lifenews Арам Габрелянов стал владельцем московского "Арарата". Напомним, президентом клуба был Валерий Оганесян, который позже объявил, что новым собственником клуба станет Игорь Коротков.

"Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в "Арарате" - чисто организационная: он в футболе не сильный специалист.

Модель будет такая - кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию. Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций. Сам я обязательно стану акционером: я запланировал на 300 миллионов их купить.

Основным источником финансировании команды являются пожертвования от владельца группы "Ташир" Самвела Карапетяна и совладельца группы "Авилон" Камо Авагумяна.

Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип "Авилона" на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла", - цитирует Габрелянова РБК.
Теги: Арарат
Сегодня, 11:59
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