Арам Габрелянов стал владельцем московского "Арарата"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
04:44
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Юрий Гаврилов: к сожалению, результаты нашего чемпионата мало о чем говорят, наши команды просто варятся в собственном соку (7)
Вчера 23:45
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Метц"
Вчера 23:44
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (20)
"Дерби Каунти" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:0 (20)
Вчера 23:42
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Юрген Клопп: рад, что трансферное окно закрылось
Вчера 23:25
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
"РБ Лейпциг" взял верх над "Гамбургом" (1)
Вчера 23:22
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
"Торпедо" забило 9 голов пензенскому "Зениту"
Вчера 23:14
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Килиан Мбаппе отличился первым голом за "ПСЖ" (1)
Вчера 23:02
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Валерий Масалитин: у ЦСКА будут шансы в игре с "Бенфикой", но их ещё реализовать надо (3)
Вчера 22:06
"Лилль" и "Бордо" поделили очки
"Лилль" и "Бордо" поделили очки
Вчера 22:02
Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"
Хосе Соса перешел в "Трабзонсор"
Вчера 21:45
Матч "Сампдория" - "Рома" отменен
Матч "Сампдория" - "Рома" отменен
Вчера 21:36
Килиан Мбаппе сегодня дебютирует за "ПСЖ" (2)
Килиан Мбаппе сегодня дебютирует за "ПСЖ" (2)
Арам Габрелянов стал владельцем московского "Арарата"
Основатель медиахолдинга Lifenews Арам Габрелянов стал владельцем московского "Арарата". Напомним, президентом клуба был Валерий Оганесян, который позже объявил, что новым собственником клуба станет Игорь Коротков.
"Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в "Арарате" - чисто организационная: он в футболе не сильный специалист.
Модель будет такая - кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию. Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций. Сам я обязательно стану акционером: я запланировал на 300 миллионов их купить.
Основным источником финансировании команды являются пожертвования от владельца группы "Ташир" Самвела Карапетяна и совладельца группы "Авилон" Камо Авагумяна.
Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип "Авилона" на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла", - цитирует Габрелянова РБК.
"Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в "Арарате" - чисто организационная: он в футболе не сильный специалист.
Модель будет такая - кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию. Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций. Сам я обязательно стану акционером: я запланировал на 300 миллионов их купить.
Основным источником финансировании команды являются пожертвования от владельца группы "Ташир" Самвела Карапетяна и совладельца группы "Авилон" Камо Авагумяна.
Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип "Авилона" на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла", - цитирует Габрелянова РБК.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.