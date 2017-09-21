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Азим Фатуллаев: "Енисей" будет играть с "Ахматом" на победу

Полузащитник "Енисея" Азим Фатуллаев высказался относительно предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с "Ахматом".

"Ахмат" - клуб Премьер-Лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом. У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты.

Но мы, как и всегда, будем играть только на победу", - цитирует Фатуллаева официальный сайт "Енисея".
Теги: Енисей
Сегодня, 13:33
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