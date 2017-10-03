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Роман Павлюченко избежал серьезной травмы

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко в матче со "Строгино" (2:1) получил повреждение, которое не оказалось серьезным.

Форвард уже начал подготовку к матчу 12-го тура ПФЛ против "Динамо" из Брянска", который состоится 7 октября.

У 35-летнего футболиста произошел спазм икроножной мышцы, передает пресс-служба "Арарата".
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 15:31
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