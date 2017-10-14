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"Спартак-2" и питерское "Динамо" сыграли вничью

"Спартак-2" во встрече 18-го тура ФНЛ сыграл вничью с питерским "Динамо".

ФНЛ. 18 тур

"Динамо" СПб - "Спартак-2" - 2:2

Голы: Юрганов, 40, Ломовицкий, 63, Песегов, 88, Нимели, 89

"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Юрганов, Бабенков, Житников, Цвейба, Кулишев (Костин, 90), Рогов (Козлов, 60), Песегов, Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75)

"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Красильниченко, Хомуха, Мамин, Лихачёв, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Сакала, Самбу

Предупреждения: Цвейба, 77, Козлов, 82
Теги: Спартак-2 Динамо СПБ
Сегодня, 15:56
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