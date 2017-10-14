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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:12
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
15:47
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
11:24
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
"Спартак-2" и питерское "Динамо" сыграли вничью
"Спартак-2" во встрече 18-го тура ФНЛ сыграл вничью с питерским "Динамо".
ФНЛ. 18 тур
"Динамо" СПб - "Спартак-2" - 2:2
Голы: Юрганов, 40, Ломовицкий, 63, Песегов, 88, Нимели, 89
"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Юрганов, Бабенков, Житников, Цвейба, Кулишев (Костин, 90), Рогов (Козлов, 60), Песегов, Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75)
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Красильниченко, Хомуха, Мамин, Лихачёв, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Сакала, Самбу
Предупреждения: Цвейба, 77, Козлов, 82
ФНЛ. 18 тур
"Динамо" СПб - "Спартак-2" - 2:2
Голы: Юрганов, 40, Ломовицкий, 63, Песегов, 88, Нимели, 89
"Динамо" СПб: Генералов, Бычков, Юрганов, Бабенков, Житников, Цвейба, Кулишев (Костин, 90), Рогов (Козлов, 60), Песегов, Барсов (Маркосов, 61), Киреенко (Батютин, 75)
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Красильниченко, Хомуха, Мамин, Лихачёв, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Нимели, 85), Сакала, Самбу
Предупреждения: Цвейба, 77, Козлов, 82
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