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Новым президентом "Торпедо" будет назначена Елена Еленцева

Новым президентом московского "Торпедо" станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, информирует ТАСС.

"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе нового владельца клуба концерна "Россиум".
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:09
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№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:40) #
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Новым владельцам виднее конечно, но по мне лучше бы президентом стал тот кто варился уже в нашем футболе. Хотя и среди них полно мошенников и непрофессионалов.
Регистрация: 27.09.2015
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