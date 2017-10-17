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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Новым президентом "Торпедо" будет назначена Елена Еленцева
Новым президентом московского "Торпедо" станет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, информирует ТАСС.
"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе нового владельца клуба концерна "Россиум".
"Елена Еленцева станет новым президентом футбольного клуба "Торпедо", она заменит на этом посту Александра Тукманова. Технически смена президента клуба произойдет до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе нового владельца клуба концерна "Россиум".
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