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Роман Павлюченко присутствует на тренировке "Арарата"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко присутствует на тренировке столичной команды, передает "СЭ". При этом форвард не занимается в общей группе, так как продолжает восстановление после полученной травмы.

Ранее сообщалось, что клуб принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды.
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 13:50
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