"Тосно" запрещено регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Тосно" регистрировать новых футболистов.Запрет будет снят в случае, если "Тосно" погасит задолженность после расторжения контракта и выплатит проценты за задержку выплаты экс-футболисту команды Константину Гарбузу. Он выступал за "Тосно" с 2016 по 2017 год, а в настоящее время играет за "Енисей".