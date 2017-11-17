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"Тосно" запрещено регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Тосно" регистрировать новых футболистов.

Запрет будет снят в случае, если "Тосно" погасит задолженность после расторжения контракта и выплатит проценты за задержку выплаты экс-футболисту команды Константину Гарбузу. Он выступал за "Тосно" с 2016 по 2017 год, а в настоящее время играет за "Енисей".

РФС
Теги: Тосно
Сегодня, 13:50
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