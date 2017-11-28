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Дмитрий Комбаров выбыл до конца года из-за перелома ребра

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выбыл до конца 2017 года, у игрока сборной России сломано ребро.

Комбаров получил повреждение в концовке матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).

"Со стадиона наш футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.

Как сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, лечение Комбарова займет около месяца, – сообщает пресс-служба красно-белых.
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 11:22
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№30 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ваще то аргентинцу теперь играть со Спартаком не рекомендуется.Боюсь,что ценой красной карточки его поломают на годик-другой.Так что дебилоид береги своё здоровье,такое не прощают.
Регистрация: 2.04.2012
№29 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шурик Химки
и где все те кто кричал что Дима актер и там не было ничего, что он время тянул

Актеры все были вчера аргентинского происхождения с итальянским режиссером Роберто
Смешно было смотреть на их постановочную драму переросшую в комедию
Регистрация: 2.02.2012
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:53) #
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online

Хорошо, что к шеей всё в порядке...
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Читать оскорбления долбо...ёбов нет смысла, а Комбарову желаю скорейшего выздоровления. Поправляйся.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№26 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мешок, а где прямая красная РЫгони?
Регистрация: 2.08.2010
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
да и пох

я б на твою могилу кол осиновый вбил.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что мрази бомжовские уткнулись, довольны...никогда ваш пердалес не будет хорошим игроком , потому что он гавно! Вместе с отрышкой.

Комбарику здоровья!!! Всё будет хорошо.
Регистрация: 30.07.2014
№23 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:48) #
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online

Дмитрию выздороветь поскорее.
О вшивых бомжах даже говорить не хочется.
Регистрация: 6.10.2009
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А голубые гниды смеялись. Вот мрази же...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: vodjanoy. Россия (Сегодня, 11:45) #
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online

Цитата: LLM
Вот в принципе судья нормально отсудил, но мне было не понятно почему в этом эпизоде желтую игроку Зенита не полказали

Боковой промолчал, а Мешков испугался вторую жёлтую Ригони показывать.Хотя судя по по эпизоду - это прямая КРАСНАЯ.
Регистрация: 26.06.2008
№20 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:43) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
Не сомневался, что все вы в бомжатне дебилы и уроды........
Регистрация: 13.03.2012
№19 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
прочитал и задумался а каково конюшне 6 игроков основы и пустая лавочка а ведь елозиют как то


Да, тут не позавидуешь
Регистрация: 16.03.2010
№18 Написал: grig81 Ставропольский край (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
А почему Джикия с Ливером играть не будет?
Дисква у него?
Регистрация: 23.11.2017
№17 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну че кто подметное письмо возьмется писать прецедент уже есть
Регистрация: 24.11.2008
№16 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:40) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Че это Джикия не будет с Ливером ?


Ошибся, он с Марибором отсидел
Регистрация: 16.03.2010
№15 Написал: evgenij (Сегодня, 11:39) #
  • -2
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: makcnmka
Левого защитника нет полноценного теперь(
А впереди Ливер и кони.
С Ливером еще и Джикии не будет.
Таски поломался.... бедро.
Кто играть-то теперь будет?
Петкович, Кутепов, Бокетти, Ещенко и молодой Рассказов. Вот и вся защита на Ливер. Не густо

прочитал и задумался а каково конюшне 6 игроков основы и пустая лавочка а ведь елозиют как то stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.11.2017
№14 Написал: Кабанец (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
да и пох

штопайся крысеныш пидерский....
Регистрация: 28.11.2017
№13 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:38) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
с чего бы ? Жора с марибором пропустил, с Ливерпулем будет играть


Точно. Упустил) Тогда дела получше чем думал. Но слева играть все равно некому.
Регистрация: 16.03.2010
№12 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 11:38) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: makcnmka
Левого защитника нет полноценного теперь(
А впереди Ливер и кони.
С Ливером еще и Джикии не будет.
Таски поломался.... бедро.
Кто играть-то теперь будет?
Петкович, Кутепов, Бокетти, Ещенко и молодой Рассказов. Вот и вся защита на Ливер. Не густо

Че это Джикия не будет с Ливером ?

А бомжам пора покаяться)
Регистрация: 21.12.2016
№11 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 11:37) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
да и пох

Пох, если аргентинца убьют в подворотне


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:36) #
  • -16
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
да и пох
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:34) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Диману здоровья, рыгони мразота !

Цитата: makcnmka
С Ливером еще и Джикии не будет.

с чего бы ? Жора с марибором пропустил, с Ливерпулем будет играть


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:34) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
исподтишка..пидоры аргентинские..аукнется ещё
Комбарику полнейшего выздоравления!
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: alx64 (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (5)

LLM,
судьяшка куплин!!!!!!!!!!!!!там не желтая а краснапя!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: Ildar Саранск (Сегодня, 11:33) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это еще раз подтверждает, что нечего на эмоциях орать , что кто-то симулянт rage
Здоровья Димону!!!

Цитата: makcnmka
Левого защитника нет полноценного теперь(
А впереди Ливер и кони.
С Ливером еще и Джикии не будет.
Таски поломался.... бедро.
Кто играть-то теперь будет?
Петкович, Кутепов, Бокетти, Ещенко и молодой Рассказов. Вот и вся защита на Ливер. Не густо

Вот где всплывает непродление Маурисио...пригодился бы
Регистрация: 12.11.2012
№5 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Левого защитника нет полноценного теперь(
А впереди Ливер и кони.
С Ливером еще и Джикии не будет.
Таски поломался.... бедро.
Кто играть-то теперь будет?
Петкович, Кутепов, Бокетти, Ещенко и молодой Рассказов. Вот и вся защита на Ливер. Не густо
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:25) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Ё***ые бомжи, чё вы там все вякали на Димона???


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: LLM (Сегодня, 11:25) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вот в принципе судья нормально отсудил, но мне было не понятно почему в этом эпизоде желтую игроку Зенита не полказали
Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: Шурик Химки Химки (Сегодня, 11:25) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
и где все те кто кричал что Дима актер и там не было ничего, что он время тянул


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прочитал унитаз наоборот теперь боюсь на него сесть
Регистрация: 12.02.2010
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 11:24) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Вон в чём дело, по себе знаю шо это такое-перлом 8-9 ребра был, так не вздохнуть не пёрнуть первые полчаса. Вон чего Димко зашёлся. Долбаные костоломы пидерские.
Регистрация: 18.02.2012
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