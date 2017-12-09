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"Байер" продлил свою серию без поражений до десяти матчей

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" принимал на своём поле "Байер".

Чемпионат Германии

15 тур

"Штутгарт" – "Байер" 0:2

Голы: Хавец, 20, Бендер, 80

"Штутгарт": Цилер, Павар, Инсуа, Каминьски (Аколо, 68), Бадштубер, Баумгартль, Аскасибар, Гентнер (Мангала, 74), Озджан (Асано, 85), Теродде, Донис

"Байер": Лено, Рецос (Баумгартлингер, 46), Бендер, Та, Кор, Бендер, Хавец, Брандт (Беллараби, 72), Бэйли, Мехмеди (Хенрихс, 61), Фолланд

Предупреждения: Аскасибар, 71, Хавец, 75
Теги: Штутгарт Байер
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