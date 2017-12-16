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Гол Мюллера помог "Баварии" обыграть "Штутгарт"

"Бавария" обыграла "Штутгарт" со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

17 тур

"Штутгарт" – "Бавария" 0:1

Голы: Мюллер, 77

"Штутгарт": Цилер - Бадштубер, Баумгартль, Аого, Павар - Озджан, Аскасибар, Аколо, Гентнер, Бек - Теродде, (Каминьски, 50).

"Бавария": Ульрайх - Боатенг, Мартинес, Рафинья, Хуммельс, (Зюле, 66), - Видаль, Киммих, Хамес, Толиссо, (Мюллер, 65), Коман - Левандовски.

Предупреждения: Боатенг, 32, Рафинья, 90+2

"Аугсбург" – "Фрайбург" 3:3

Гол: Финнбогасон, 2, 90+1, 90+3 - Гюнтер, 20, Петерсен, 48, 66

"Аугсбург": Хиц, Опаре (Фрамбергер, 23), Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Байер, Хеллер (Кордова, 71), Хедира (Шмид, 76), Каюби, Грегорич, Финнбогасон

"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кох, Сёюнджю, Хаберер, Раве, Хефлер, Кляйндинст (Кат, 77), Петерсен, Тераццино (Станко, 90)

Предупреждения: Байер, 43, Хаберер, 57, Петерсен, 71, Сёюнджю, 80

Чемпионат Германии

17 тур

"Айнтрахт" Ф – "Шальке-04" 2:2

Гол: Йович, 2, Халлер, 60 - Эмболо, 82. Налдо, 90+5

"Айнтрахт": Градецки, Виллемс (Чендлер, 42), Русс, Сальседо, Фалетт, Вольф, Боатенг, Фернандеш, Гачинович, Ребич (Халлер, 50), Йович (Баркок, 82)

"Шальке": Ферман, Очипка, Настасич, Налдо, Калиджиури, Стамбули, Арит (Ди Санто, 56), Мейер, Шёпф (Маккенни, 81), Коноплянка (Эмболо, 68), Бургшталлер

Предупреждения: Гачинович, 24, Виллемс, 30, Ребич, 31, Шопф, 62, Ди Санто, 74, Фалетт, 88
Теги: Штутгарт Бавария
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